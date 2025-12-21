Esni fog a hó Szenteste? Hatalmas fordulat jön az időjárásban

Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 21. 06:30
Aranyvasárnap változatlan borús időnk lesz, azonban Szenteste van rá esély, hogy fehér karácsonyunk lesz. Ilyen időjárásunk lesz ma és jövő hét elején az ünnepek előtt és közben.

Aranyvasárnap időjárása változatlan időjárással ajándékoz meg. Marad a borult, párás idő szitálással, azonban fokozatosan javulhatnak a látási viszonyok. A délkeleti szél gyenge marad. +5 fok körüli értékeket mérhetünk.

Kiderült, milyen időjárásunk lesz Szenteste
Kiderült, milyen időjárásunk lesz Szenteste Forrás: Pexels (illusztráció!)

Míg vasárnap az időjárás változatlanul borult és párás lesz, a Tiszántúlon jövő hét elején felszakadozhatnak a hidegpárnák és emellett megélénkül a délkeleti szél.

Máshol marad a borús, párás idő. 3 és 9 fok közé melegszik a levegő.

Végre kiderült, milyen időjárásra számíthatunk Szenteste

Szenteste erősen felhős időjárás várható. Dél, délnyugat felől egyre többfelé várható eleinte eső, majd a Dunántúlon havas esőbe, havazásba is válthat a csapadék. Északkeleten kisebb a csapadék esélye.

Az északkeleti, északi szél egyre nagyobb területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2, +4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 8 fok között alakul.

 

