Esni fog a hó Szenteste? Hatalmas fordulat jön az időjárásban

Aranyvasárnap időjárása változatlan időjárással ajándékoz meg. Marad a borult, párás idő szitálással, azonban fokozatosan javulhatnak a látási viszonyok. A délkeleti szél gyenge marad. +5 fok körüli értékeket mérhetünk.

Kiderült, milyen időjárásunk lesz Szenteste

Míg vasárnap az időjárás változatlanul borult és párás lesz, a Tiszántúlon jövő hét elején felszakadozhatnak a hidegpárnák és emellett megélénkül a délkeleti szél.

Máshol marad a borús, párás idő. 3 és 9 fok közé melegszik a levegő.

Szenteste erősen felhős időjárás várható. Dél, délnyugat felől egyre többfelé várható eleinte eső, majd a Dunántúlon havas esőbe, havazásba is válthat a csapadék. Északkeleten kisebb a csapadék esélye.

Az északkeleti, északi szél egyre nagyobb területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2, +4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 8 fok között alakul.