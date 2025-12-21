Balázs Andi álmatlan éjszakája: betegség miatt kellett S.O.S. lépnie

A színház világa kívülről csillogónak tűnik, ám a kulisszák mögött gyakran emberfeletti helytállásra van szükség. Különösen igaz ez akkor, amikor egy kolléga váratlanul kiesik, és valakinek az utolsó pillanatban kell átvennie a stafétát. Balázs Andi egy meglehetősen extrém tapasztalatát elevenítette fel a Borsnak.

Balázs Andi életének egyik leghosszabb napját élte át (Fotó: Dömötör Csaba)

Balázs Andi elszabadul a színpadon

Balázs Andi színésznő a Karinthy Színház legújabb darabjában, az Apácák-ban egy háttérbe szorított apácát alakít, aki csak arra vár, hogy végre színpadra robbanthassa a benne élő rock&roll lelket. A történet szerint erre csak akkor van esélye, ha valaki kiesik a fellépők közül – ő pedig nem rest szándékosan tenni az ügy érdekében. A való életben ugyan ilyenre természetesen nem vetemedne, de a darab kapcsán a Borsnak felelevenítette, hogy bizony megesett, hogy hirtelen kellett színpadra lépnie, vagy éppen másnak kellett a segítségére sietnie.

Balázs Andi pályája már több mint két évtizede tart, s ez idő alatt rengeteg olyan helyzetet élt meg, amikor a színház törvényei szerint nem volt lehetőség mérlegelni.

Az elmúlt 23 évben sok olyan eset volt, hogy be kellett ugranom, vagy másnak kellett helyettesítenie

– kezdte történetét a színésznő.

A színésznő a legújabb szerepében is lubickol a színpadon az Apácák című darabban (Fotó: Török Gergely)

„A kollégáim nélkül nem ment volna”

Balázs Andrea színésznő egyik legemlékezetesebb beugrása egy mesemusicalhez kötődik, ahol egy kolléga betegsége miatt mindössze egyetlen éjszaka állt rendelkezésére tanulni és felkészülni.

Este derült ki, hogy a szerepet megformáló színész lebetegedett, és másnap három előadás lesz. Így akkor átküldték a szövegkönyvet és a dalokat, én pedig egész éjjel tanultam. Nulla alvással három gyerekelőadás a Bábszínházban – óriási kihívás volt

– mesélte.

A segítség ekkor kulcsfontosságú volt: „Hatalmas súgások és improvizálások voltak, a kollégáim nélkül nem ment volna.”

Andi megemlíti, hogy volt, amikor épp ő szorult helyettesítésre.

Konkrétan elment a hangom, de az volt a szerencse, hogy a Molnár Ferenc: Az ördög című darabot máshol is játszották, a Zenthe Ferenc Színházban. Ott a kitűnő Házi Anita színésznő játszotta a szerepet, így őt megkértem, hogy ugorjon be helyettem – így is volt, nagyon hálás vagyok neki. Emberek vagyunk, megbetegedhetünk. A lényeg, hogy a közönség végül semmit ne vegyen észre

– mondta.