Kitört a botrány: elhunyt nőt vihettek fel egy EasyJet járatra

Sokkoló történet látott napvilágot egy EasyJet járatról, amely a minap Spanyolországból Angliába tartott és utasai azt állítják, a járaton egy brit utas már akkor halott volt, amikor felvitték a gépre. Szemtanúk szerint ugyanis egy 89 éves nőt öt családtagja segítette fel, majd ültette le. A légiutaskísérőknek azt mondták, rosszul van és alszik. Felszállás előtt nem sokkal azonban kiderült, már elhunyt, ami miatt a járat a kifutópályáról fordult vissza, ezzel 12 órás késést okozva.

Elhunyt nőt vittek fel az EasyJet járatára. Fotó: pexels

Az utasok elmondása szerint a holttestet tolószékben vitték a család helyeihez, majd a nőt öt családtag segítségével átemelték az ülésébe. Az EasyJet ezzel szemben azt közölte, hogy a nő még életben volt, amikor felszállt a gépre. Teszik mindezt annak ellenére, hogy szemtanúk kiemelték, a beszállást végző alkalmazottak egyből látták, a nő láthatóan rossz állapotban van, de erre a rokonok csak azt közölték velük, fáradt.

A repülőgép végül közvetlenül a felszállás előtt állt meg, amikor az EasyJet egy alkalmazottja gyanút fogott, hogy a nő már valójában halott. A légitársaság azonban kiemelte, minden szemtanú tévedett és az elhunyt utas rendelkezett repülésre alkalmas állapotról szóló igazolással, és élve szállt fel a fedélzetre.

Mindenki a gépen azt gondolta, hogy már halott volt, amikor megérkezett

- terjednek ennek ellenére az utasok közösségi médiás bejegyzései:

EasyJet, elképesztőek vagytok! Miért engedtetek fel egy halott embert a járatunkra?! A speciális segítségnyújtást végző szolgálat is felelős: nekik is jelezniük kellett volna a problémát. Láttam, ahogy betolják a gépre. Valaki tartotta a fejét, miközben elhaladtak mellettem! Egy fedélzeten tartózkodó orvos pedig megerősítette, hogy már halott volt, amikor az ülésébe tették.

Az egyelőre nem ismert, mi történt a nő holttestével vagy a családtagjaival - írja a Daily Star.