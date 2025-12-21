Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Tamás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kitört a botrány: elhunyt nőt vihettek fel egy EasyJet járatra

easyjet
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 21. 07:30
elhunytutas
A szemtanúk szerint egyértelmű volt, hogy beszállításkor a nő már nem élt.
B. V.
A szerző cikkei

Sokkoló történet látott napvilágot egy EasyJet járatról, amely a minap Spanyolországból Angliába tartott és utasai azt állítják, a járaton egy brit utas már akkor halott volt, amikor felvitték a gépre. Szemtanúk szerint ugyanis egy 89 éves nőt öt családtagja segítette fel, majd ültette le. A légiutaskísérőknek azt mondták, rosszul van és alszik. Felszállás előtt nem sokkal azonban kiderült, már elhunyt, ami miatt a járat a kifutópályáról fordult vissza, ezzel 12 órás késést okozva.

Elhunyt nőt vittek fel az EasyJet járatára.
Elhunyt nőt vittek fel az EasyJet járatára. Fotó: pexels

Elhunyt nőt vihettek fel az EasyJet járatára

Az utasok elmondása szerint a holttestet tolószékben vitték a család helyeihez, majd a nőt öt családtag segítségével átemelték az ülésébe. Az EasyJet ezzel szemben azt közölte, hogy a nő még életben volt, amikor felszállt a gépre. Teszik mindezt annak ellenére, hogy szemtanúk kiemelték, a beszállást végző alkalmazottak egyből látták, a nő láthatóan rossz állapotban van, de erre a rokonok csak azt közölték velük, fáradt. 

A repülőgép végül közvetlenül a felszállás előtt állt meg, amikor az EasyJet egy alkalmazottja gyanút fogott, hogy a nő már valójában halott. A légitársaság azonban kiemelte, minden szemtanú tévedett és az elhunyt utas rendelkezett repülésre alkalmas állapotról szóló igazolással, és élve szállt fel a fedélzetre.

Mindenki a gépen azt gondolta, hogy már halott volt, amikor megérkezett

- terjednek ennek ellenére az utasok közösségi médiás bejegyzései: 

EasyJet, elképesztőek vagytok! Miért engedtetek fel egy halott embert a járatunkra?! A speciális segítségnyújtást végző szolgálat is felelős: nekik is jelezniük kellett volna a problémát. Láttam, ahogy betolják a gépre. Valaki tartotta a fejét, miközben elhaladtak mellettem! Egy fedélzeten tartózkodó orvos pedig megerősítette, hogy már halott volt, amikor az ülésébe tették.

Az egyelőre nem ismert, mi történt a nő holttestével vagy a családtagjaival - írja a Daily Star.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu