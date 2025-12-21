Rettenet az M4-esen: halálos áldozata is van a tömegkarambolnak

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint négy jármű a részese annak a tömegkarambolnak, ami december 20-án 22 óra körül történt Törökszentmiklós külterületén, az M4-es autóút 115. kilométerénél.
A baleset következtében egy személy a helyszínen elhunyt, többen sérülést szenvedtek. A műszaki mentés idejére az érintett útszakaszon teljes útlezárás van érvényben, a forgalmat a rendőrök terelik - írja a police.hu.
A katasztrófavédelem korábban azt írta, hogy összeütközött egy autószállító tréler egy furgonnal és két személykocsival. Az egyik autó kigyulladt, a tűzoltók hab- és vízsugárral oltották el az égő járművet. A furgon vezetője egyedül utazott a járművében, őt feszítővágóval szabadították ki a roncsból. A balesetben összesen kilencen érintettek, ellátásukra mentő érkezett.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.