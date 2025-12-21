Rettenet az M4-esen: halálos áldozata is van a tömegkarambolnak

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint négy jármű a részese annak a tömegkarambolnak, ami december 20-án 22 óra körül történt Törökszentmiklós külterületén, az M4-es autóút 115. kilométerénél.

Rendőrök siettek a tömegkarambol helyszínére

Fotó: Zalai hírlap

Egy ember meghalt a tömegkarambolban

A baleset következtében egy személy a helyszínen elhunyt, többen sérülést szenvedtek. A műszaki mentés idejére az érintett útszakaszon teljes útlezárás van érvényben, a forgalmat a rendőrök terelik - írja a police.hu.

A katasztrófavédelem korábban azt írta, hogy összeütközött egy autószállító tréler egy furgonnal és két személykocsival. Az egyik autó kigyulladt, a tűzoltók hab- és vízsugárral oltották el az égő járművet. A furgon vezetője egyedül utazott a járművében, őt feszítővágóval szabadították ki a roncsból. A balesetben összesen kilencen érintettek, ellátásukra mentő érkezett.