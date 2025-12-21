Schóbert Norbert Jr. a Háborúellenes gyűlésen: „Mindenkinek látom a szemében a hazaszeretetet és pozitivitást"

Óriási siker volt a Háborúellenes Gyűlés Szegeden: már a reggeli órákban több ezer ember gyűlt össze a városban, a helyszínen kígyózó sorok jelezték, mekkora az érdeklődés a békepárti rendezvény iránt. Nemcsak civilek, hanem ismert közéleti és művészeti szereplők is megjelentek, ami tovább növelte az esemény súlyát. A résztvevők közt feltűnt Tóth Gabi, Mészáros Nóra, Sasvári Sándor, Harsányi Levente, valamint Schóbert Norbert Jr. is, aki a Borsnak részletesen elmondta, miért tartotta fontosnak, hogy személyesen is jelen legyen a szegedi megmozduláson.

Schóbert Norbert Jr DPK tagként örömmel jött el a Háborúellenes Gyűlésre (Fotó: MW)

Szegedi Háborúellenes Gyűlés: Schóbert Norbert Jr. Bajtársak DPK tagként kötelezőnek érezte a részvételt

„Azért is jöttem el, mert tagja vagyok a tartalékosoknak a Honvédségben. Kötelességemnek éreztem, hogy itt legyek, mert ez a rendezvény arról szól, hogy hogyan teremtsünk békét” – fogalmazott. Hozzátette, hogy nemcsak egy ügy mellé állt oda, hanem egy közösséget is képvisel: „Itt a helyem, hogy támogassam a Bajtársak Digitális Polgári Kört, aminek tagja vagyok”– mondta, majd hozzátette, hogy küldetésük teljes mértékben egybevág a Háborúellenes Gyűlések tematikájával.

Óriási a hangulat

Schóbert Norbert Jr. szerint a helyszínen olyan légkör alakult ki, amely ritkán tapasztalható meg ekkora tömegben.

Mindenkinek látom a szemében a hazaszeretetet és pozitivitást. Nagyon jó látni az összetartást...

– mondta, miközben körülötte zászlókat lengető, egymással beszélgető, skandáló emberek álltak. A tömegben fiatalok, idősebbek, családok és baráti társaságok egyaránt feltűnnek, sokan már a reggeli órákban elfoglalták a helyüket.

Ellenzi a háborút

Amikor a háborúról kérdeztük, Schóbert Norbert Jr. határozottan és érzelmekkel telve válaszolt:

Békepárti vagyok, csak a béke mellett tudok kiállni, mert a háború csak szörnyűségeket hoz magával...

– hangsúlyozta. Szavai pontosan illeszkednek a rendezvény fő üzenetéhez, amely a fegyveres konfliktusok elutasításáról és a békés megoldások fontosságáról szól. A szegedi Háborúellenes Gyűlés teljes lendülettel zajlott, a több ezres részvétel és az ismert támogatók jelenléte pedig jól mutatta, milyen erős társadalmi igény van a béke melletti nyílt kiállásra.