Schóbert Norbert Jr. a Háborúellenes gyűlésen: „Mindenkinek látom a szemében a hazaszeretetet és pozitivitást"

Óriási siker volt a Háborúellenes Gyűlés Szegeden: már a reggeli órákban több ezer ember gyűlt össze a városban, a helyszínen kígyózó sorok jelezték, mekkora az érdeklődés a békepárti rendezvény iránt. Nemcsak civilek, hanem ismert közéleti és művészeti szereplők is megjelentek, ami tovább növelte az esemény súlyát. A résztvevők közt feltűnt Tóth Gabi, Mészáros Nóra, Sasvári Sándor, Harsányi Levente, valamint Schóbert Norbert Jr. is, aki a Borsnak részletesen elmondta, miért tartotta fontosnak, hogy személyesen is jelen legyen a szegedi megmozduláson.
„Azért is jöttem el, mert tagja vagyok a tartalékosoknak a Honvédségben. Kötelességemnek éreztem, hogy itt legyek, mert ez a rendezvény arról szól, hogy hogyan teremtsünk békét” – fogalmazott. Hozzátette, hogy nemcsak egy ügy mellé állt oda, hanem egy közösséget is képvisel: „Itt a helyem, hogy támogassam a Bajtársak Digitális Polgári Kört, aminek tagja vagyok”– mondta, majd hozzátette, hogy küldetésük teljes mértékben egybevág a Háborúellenes Gyűlések tematikájával.
Schóbert Norbert Jr. szerint a helyszínen olyan légkör alakult ki, amely ritkán tapasztalható meg ekkora tömegben.
Mindenkinek látom a szemében a hazaszeretetet és pozitivitást. Nagyon jó látni az összetartást...
– mondta, miközben körülötte zászlókat lengető, egymással beszélgető, skandáló emberek álltak. A tömegben fiatalok, idősebbek, családok és baráti társaságok egyaránt feltűnnek, sokan már a reggeli órákban elfoglalták a helyüket.
Amikor a háborúról kérdeztük, Schóbert Norbert Jr. határozottan és érzelmekkel telve válaszolt:
Békepárti vagyok, csak a béke mellett tudok kiállni, mert a háború csak szörnyűségeket hoz magával...
– hangsúlyozta. Szavai pontosan illeszkednek a rendezvény fő üzenetéhez, amely a fegyveres konfliktusok elutasításáról és a békés megoldások fontosságáról szól. A szegedi Háborúellenes Gyűlés teljes lendülettel zajlott, a több ezres részvétel és az ismert támogatók jelenléte pedig jól mutatta, milyen erős társadalmi igény van a béke melletti nyílt kiállásra.
