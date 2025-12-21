Kiszivárgott az igazság Mohamed Szalah-val kapcsolatban

Kiszivárogtak Mohamed Szalah liverpooli öltözőben elhangzott szavai. Mint ismert, az egyiptomi támadó kikerült a Liverpool kezdőcsapatából, miután kikaptak a Nottingham Forest és a PSV Eindhoven ellen. Ezt követően három Premier League-mérkőzésen is csak a kispadon kapott helyet. Majd a Leeds elleni találkozó lefújása után nyíltak kritizálta Arne Slot vezetőedzőt. Ennek eredményeként az Inter elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen már a keretbe sem került be. A Brighton ellen újra leülhetett a kispadra, ahonnan beszállva egy gólpasszal búcsúzott Liverpoolból, mielőtt elutazott az Afrikai Nemzetek Kupájára.
Curtis Jones, a Liverpool középpályása most megerősítette, hogy Mohamed Szalah a távozása előtt bocsánatot kért liverpooli csapattársaitól a rosszul időzített kirohanása miatt.
A maga ura, és azt mond, amit akar. Bocsánatot kért tőlünk, és azt mondta: »Ha bárkit is megbántottam, vagy bármilyen rossz érzést keltettem benne, akkor elnézést kérek«
– árulta el Curtis Jones. Hozzátette: ez Mohamed Szalah valódi arca, ilyen ember ő.
Értem, hogy vannak bizonyos módszerek az ilyen dolgok elintézésére, de ha valakinek semmi baja azzal, hogy csak a kispadon ül, nem akar játszani és segíteni a csapatnak, az szerintem nagyobb probléma. Amikor bármilyen kirohanást tapasztaltunk, beleértve magamat is, az mindig jóindulatból fakadt. Még akkor is, ha lehet, hogy abban a pillanatban nem a megfelelő módon nyilvánultunk meg
– idézi a Liverpool játékosának szavait a Mirror.
Premier League – nagyon messze a címvédés!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.