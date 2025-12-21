Kiszivárgott az igazság Mohamed Szalah-val kapcsolatban

Kiszivárogtak Mohamed Szalah liverpooli öltözőben elhangzott szavai. Mint ismert, az egyiptomi támadó kikerült a Liverpool kezdőcsapatából, miután kikaptak a Nottingham Forest és a PSV Eindhoven ellen. Ezt követően három Premier League-mérkőzésen is csak a kispadon kapott helyet. Majd a Leeds elleni találkozó lefújása után nyíltak kritizálta Arne Slot vezetőedzőt. Ennek eredményeként az Inter elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen már a keretbe sem került be. A Brighton ellen újra leülhetett a kispadra, ahonnan beszállva egy gólpasszal búcsúzott Liverpoolból, mielőtt elutazott az Afrikai Nemzetek Kupájára.

Kiszivárogtak Mohamed Szalah liverpooli öltözőben elhangzott szavai Fotó: Carl Recine

Mohamed Szalah bocsánatot kért

Curtis Jones, a Liverpool középpályása most megerősítette, hogy Mohamed Szalah a távozása előtt bocsánatot kért liverpooli csapattársaitól a rosszul időzített kirohanása miatt.

A maga ura, és azt mond, amit akar. Bocsánatot kért tőlünk, és azt mondta: »Ha bárkit is megbántottam, vagy bármilyen rossz érzést keltettem benne, akkor elnézést kérek«

– árulta el Curtis Jones. Hozzátette: ez Mohamed Szalah valódi arca, ilyen ember ő.

Értem, hogy vannak bizonyos módszerek az ilyen dolgok elintézésére, de ha valakinek semmi baja azzal, hogy csak a kispadon ül, nem akar játszani és segíteni a csapatnak, az szerintem nagyobb probléma. Amikor bármilyen kirohanást tapasztaltunk, beleértve magamat is, az mindig jóindulatból fakadt. Még akkor is, ha lehet, hogy abban a pillanatban nem a megfelelő módon nyilvánultunk meg

– idézi a Liverpool játékosának szavait a Mirror.