Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Kornél névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rendőr, gyári munkás és mérnök ellen focizik a Fradi Szarvaskenden

Fradi
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 13. 14:50
Magyar KupábanSzarvaskenden
Nyolc óra munka mellett hobbiból játszi a Fradi ellenfele. A Szarvaskend kerete helyi lakosok mellett a környező falvakból állt össze.

Amatőrök ellen készülnek a magyar NB I legjobban fizetett focistái. A havonta többmillió forintot kereső Fradi játékosai a Magyar Kupában a Szarvaskenddel találkoznak. A vasi faluban kétszázan élnek, a meccsen 3500-an lesznek a pálya mellett. 

Életük meccsére készülnek a Szarvaskend focistái
Életük meccsére készülnek a Szarvaskend focistái Fotó: vaol.hu

A faluban a sorsolás előtt kivétel nélkül mindenki a Ferencvárost szerette volna ellenfélnek kapni. A ceremóniára még a kocsma is kinyitott, a drukkerek ott nézték tévében a történelmi pillanatot, amikor egymás mellé került a Szarvaskende és a Fradi. A kocsma a meccsen is főszerepet kap. Maga az intézmény ugyan zárva lesz, a tulajdonos azonban 90 hordó sörrel települ ki a pálya mellé.

Gyári munkás, rendőr és mérnök a Szarvaskend keretében

A megye I-es csapat heti két edzéssel készül. Kurucz Ádám vezetőedző kiemelte, nemcsak a csapat, a pálya is felkészült a nagy kihívásra, lelátókat építettek a nagy napra. Az NB1.hu azt írja, a csapat játékosainak a többsége a környező településekről jár át focizni a polgári foglalkozásuk mellett, van köztük gyári munkás, rendőr és mérnök is. Hét focista pedig szarvaskendi lakos vagy egykor az volt.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu