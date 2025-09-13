Rendőr, gyári munkás és mérnök ellen focizik a Fradi Szarvaskenden

Amatőrök ellen készülnek a magyar NB I legjobban fizetett focistái. A havonta többmillió forintot kereső Fradi játékosai a Magyar Kupában a Szarvaskenddel találkoznak. A vasi faluban kétszázan élnek, a meccsen 3500-an lesznek a pálya mellett.
A faluban a sorsolás előtt kivétel nélkül mindenki a Ferencvárost szerette volna ellenfélnek kapni. A ceremóniára még a kocsma is kinyitott, a drukkerek ott nézték tévében a történelmi pillanatot, amikor egymás mellé került a Szarvaskende és a Fradi. A kocsma a meccsen is főszerepet kap. Maga az intézmény ugyan zárva lesz, a tulajdonos azonban 90 hordó sörrel települ ki a pálya mellé.
A megye I-es csapat heti két edzéssel készül. Kurucz Ádám vezetőedző kiemelte, nemcsak a csapat, a pálya is felkészült a nagy kihívásra, lelátókat építettek a nagy napra. Az NB1.hu azt írja, a csapat játékosainak a többsége a környező településekről jár át focizni a polgári foglalkozásuk mellett, van köztük gyári munkás, rendőr és mérnök is. Hét focista pedig szarvaskendi lakos vagy egykor az volt.
