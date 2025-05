Till Tamás szüleit egymás szeretete tartja életben

Till Tamás szülei, Katalin és Mátyás csaknem egy negyed évszázadon keresztül bízott abban, hogy eltűnt gyermekük egy nap hazatér és becsenget hozzájuk. A bajai kisfiú 2000 gyermeknapján kerékpárral ment el a közeli vadasparkba, hogy megnézzen egy nem sokkal előtte született kiscsikót. Az édesapja engedte el otthonról, és még integetett is gyermekének, mikor Tomika eltekert. Soha többé nem látta élve a kisfiát.

Till Tamás szülei 24 évig reménykedtek Fotó: Bors

Till Tamás szülei már tudják, hogy gyermekük nem mehet haza többé



Tamás mindig is szerette volna, hogy szülei összeházasodjanak. Az esküvőt meg is tartották volna 2000 nyarán, csak a gyermek eltűnése megváltoztatta a prioritásokat. Az apa és az anya éjt nappallá téve járta Baja utcáit, hogy plakátokat helyezzen el, illetve járókelőket kérdezzen meg, nem látták-e véletlenül a kisfiút. Tamás eltűnése nagy port kavart, egy időben még tejesdobozokon is feltűnt az eltűnt kisfiú arcképe.

Katalin és Mátyás minden karácsonyra és születésnapra ajándékot vásárolt a gyermekének. Úgy tervezték, ha Tamás egyszer hazatér, egyszerre odaadják neki az összeset.

2024 nyarán egy bajai tanya melléképületének betonja alól előkerültek egy gyermek földi maradványai. A rendőrség sajtótájékoztatón jelentette be, hogy nagy valószínűséggel Till Tamás csontjait találták meg, de ezt teljes bizonyossággal csak a szükséges vizsgálatok elvégzése után jelenthetik ki. Az apától és anyától is DNS-mintákat vettek, amiket összevetettek a maradványéival. Ezek után a szülők minden reménye elfogyott.

A szülök összetörtek gyermekük temetésén Fotó: Bors

A gyilkossággal egy 42 éves férfit gyanúsítanak. F. János a szörnyű tette idején mindössze 16 esztendős volt.

Egyre nehezebbek a mindennapjaink, mert már bizakodni sem tudunk

– mondta a Borsnak Mátyás, aki szerint egy gyerekgyilkos képtelen megváltozni. F. János még nem kért bocsánatot, igaz, a szülők nem is lennének kíváncsi a férfi mentegetőzésére.

Ez az illető nem ember

– jegyezte meg a nagybeteg Katalin.

A házaspár fájdalma egyre nagyobb, de egymásra mindenben számíthatnak.