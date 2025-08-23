Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Óriási botrány az edzőmérkőzésen: egymásnak estek a pályán a játékosok

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 23. 19:35
Egy vitatott leshelyzet után elszabadultak az indulatok. A 32 éves védő a mérkőzés után azonnal elhagyta a csapatot.

Óriási botrány robbant ki Spanyolországban egy női edzőmérkőzésen. Az Olympique de Marseille és a Club Esportiu Europa játékosai a pályán estek egymásnak, miután egy vitatott leshelyzet után elszabadultak az indulatok. A Magyar Nemzet beszámolója szerint már az első félidőben is feszült volt a hangulat: a játékvezető a francia csapat szakmai stábjának két tagját, köztük Frédéric Gonçalves vezetőedzőt is kiállította, aki óriási jelenetet rendezett, és nem akarta elhagyni a kispadot.

Fotó:  MI NEWS /NurPhoto

A helyzet a 84. percben fajult el, amikor a két csapat játékosai tömegverekedésbe keveredtek. A La Provence arról írt, hogy az új igazolás, Maria Thorisdottir teljesen összeomlott a történtek láttán. Sokkolta az eset, és azért döntött úgy, hogy hazamegy, mert gondolkodni akart a jövőjéről.

A 32 éves norvég védő a mérkőzés után azonnal elhagyta a csapatot, és hazautazott Norvégiába. A botrány komoly visszhangot keltett a francia és a spanyol sajtóban is, hiszen ritka, hogy egy felkészülési találkozó ilyen durva fordulatot vegyen.

 

