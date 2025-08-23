Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Hoppá! A Star Warsban is maradtak bakik - Szuperfilmek, amikben vicces hibák vannak, mégis szeretjük őket

Star Wars
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 23. 18:45
Ewan McGregor Liam Neeson Trónok harca Emilia Clarke
Vannak olyan grandiózus projektek, amiknél megbocsáthatóak a kisebb bakik – de azért jól szórakozunk rajtuk. A Star Wars filmeknél bőven találhatunk ezekre példát, de érdemes máshol is résen lenni.

Szokás mondani, hogy csak az hibázhat, aki dolgozik. Ez különösen igaz a nagyszabású filmeknél, amiket hónapokig csinálnak a legnagyobb részletesség igényével, és mégis becsúszik egy kávés pohár, mégis elmegy a kamera előtt egy farmeres statiszta és ez senkinek nem tűnik fel a kritikusabb nézőkön kívül. Ilyeneknél mint a Star Wars, Trónok harca vagy A sötét lovag, ez előfordul.

Star Wars
Liam Neeson és Ewan McGregor többé-kevésbé próbálták eltalálni Darth Mault a Star Wars - Baljós árnyakban (Fotó: Disney)

A Star Wars filmek külön listát is érdemelnének, ha bakikról van szó

A filmes bakik meglepően könnyen becsúszhatnak, még a legnagyobb és legprofibb produkciókba is. Ez azért van, mert egy mozi elkészítése óriási, összetett folyamat, rengeteg emberrel, helyszínnel, technikával és a tervezett forgatási idővel járó nyomással. A forgatásokon kívül az utómunka alatt is becsúszhatnak malőrök, például előfordulhat, hogy több felvétel közül két snitt nem teljesen illik egymás mellé, így nem követik tökéletesen a mozdulatokat, de gyakoriak még hogy oda nem illő tárgyak, személyek akik rosszkor voltak rossz helyen. Van, hogy ezeket senki nem veszi észre a vágásnál, de olyanra is akad példa, hogy túl költséges lenne kijavítani a hibát és pénzügyi okokból inkább benne hagyják. Ebből a szempontból a Trónok harca ottmaradt Starbucks pohara kivétel, mert bár sokáig láthatta a közönség, végül digitálisan eltüntették a képről. Kevésbé szerencsés helyzetben volt Harrison Ford a mögött elhaladó farmeros statisztával az Indiana Jones – Az utolsó kereszteslovagban. 

Kínos – de attól még szeretjük. 

Gyüjteményünkben hasonlókat szedtünk össze - a galériához csak kattintsunk a lenti képre!

Galéria: 10 filmes hiba, ami végül bennmaradt a végén
1/10
Az a Starbucks pohár nem a Trónok Harca része (Fotó: HBO)

 

