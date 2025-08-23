Elkotyogta a teniszezőnő, hosszútávú kapcsolatot akar az új álompár

Emma Raducanu szavai nem romantikus értelemben vett kapcsolatra utalnak, hanem egy újfajta, hosszú távon is működő párosításra a pályán. A 22 éves brit teniszezőnő szerint a US Openen debütáló innovatív vegyespáros esemény olyan sikert aratott, hogy érdemes lenne más Grand Slam tornáknak – köztük Wimbledonnak – is átvenni a koncepciót. A New York-i tornán Raducanu a világelső Carlos Alcarazzal állt össze, és bár az álompár már az első fordulóban búcsúzott, a brit játékos így is óriási lehetőséget lát a formátumban.

Emma Raducanu és Carlos Alcaraz már az első körben búcsúzott az US Open vegyes páros tornáján Fotó: Elsa

A kétnapos, 16 párost felvonultató eseményen a győztesek egymillió dolláros fődíjban részesültek, a rövidített formátum pedig izgalmasabbá tette a mérkőzéseket. A US Open szervezői szerint a Flushing Meadowsban megrendezett tornára 78 ezer szurkoló volt kíváncsi, vagyis a közönség is nyitott az újításokra.

Emma Raducanu szerint az új vegyes páros tökéletes felvezetés a Grand Slamek előtt

Már a verseny előtti héten bevonja az embereket, és azonnal hatalmas figyelmet irányít a tornára. Az egész sportnak jót tesz

-nyilatkozta a BBC-nek a brit teniszező.

A kritikusok ugyan inkább kiállításmeccsnek bélyegezték a tornát, de a sikeres rajt vitathatatlan. Az amerikaiak mellett az ausztrál nyílt teniszbajnokság tűnik a legnyitottabbnak hasonló kísérletekre, hiszen Melbourne mindig is bátran feszegette a hagyományos kereteket. Roland Garros és Wimbledon azonban sokkal konzervatívabb, és nem rendelkezik akkora anyagi háttérrel, mint az amerikai szervezők.

Ennek ellenére Raducanu továbbra is kitart amellett, hogy az új formátum a jövő része lehet: „Óriási siker volt, rengeteg ember követte, sokan beszéltek róla. Nekem hatalmas élmény volt Carlos oldalán játszani, és nagyon élveztem.”