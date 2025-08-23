Elkotyogta a teniszezőnő, hosszútávú kapcsolatot akar az új álompár

Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Emma Raducanu
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 23. 18:35
Carlos AlcarazUS Open
A brit teniszezőnő nagyot mondott. Emma Raducanu nem titkolja, hosszabb távon is el tudná képzelni a közös szereplést a spanyol szupersztárral, Carlos Alcarazzal. A páros a US Open úttörő vegyes páros tornáján már kipróbálta magát, és Raducanu szerint ideje lenne, hogy Wimbledon is kövesse az amerikai példát.

Emma Raducanu szavai nem romantikus értelemben vett kapcsolatra utalnak, hanem egy újfajta, hosszú távon is működő párosításra a pályán. A 22 éves brit teniszezőnő szerint a US Openen debütáló innovatív vegyespáros esemény olyan sikert aratott, hogy érdemes lenne más Grand Slam tornáknak – köztük Wimbledonnak – is átvenni a koncepciót. A New York-i tornán Raducanu a világelső Carlos Alcarazzal állt össze, és bár az álompár már az első fordulóban búcsúzott, a brit játékos így is óriási lehetőséget lát a formátumban. 

Emma Raducanu
Emma Raducanu és Carlos Alcaraz már az első körben búcsúzott az US Open vegyes páros tornáján Fotó: Elsa

A kétnapos, 16 párost felvonultató eseményen a győztesek egymillió dolláros fődíjban részesültek, a rövidített formátum pedig izgalmasabbá tette a mérkőzéseket. A US Open szervezői szerint a Flushing Meadowsban megrendezett tornára 78 ezer szurkoló volt kíváncsi, vagyis a közönség is nyitott az újításokra

Emma Raducanu szerint az új vegyes páros tökéletes felvezetés a Grand Slamek előtt

Már a verseny előtti héten bevonja az embereket, és azonnal hatalmas figyelmet irányít a tornára. Az egész sportnak jót tesz

-nyilatkozta a BBC-nek a brit teniszező. 

A kritikusok ugyan inkább kiállításmeccsnek bélyegezték a tornát, de a sikeres rajt vitathatatlan. Az amerikaiak mellett az ausztrál nyílt teniszbajnokság tűnik a legnyitottabbnak hasonló kísérletekre, hiszen Melbourne mindig is bátran feszegette a hagyományos kereteket. Roland Garros és Wimbledon  azonban sokkal konzervatívabb, és nem rendelkezik akkora anyagi háttérrel, mint az amerikai szervezők.

2025 US Open - Mixed Doubles
A Flushing Meadowsban megrendezett vegyes páros tornára 78 ezer szurkoló volt kíváncsi Fotó: Elsa

Ennek ellenére Raducanu továbbra is kitart amellett, hogy az új formátum a jövő része lehet: „Óriási siker volt, rengeteg ember követte, sokan beszéltek róla. Nekem hatalmas élmény volt Carlos oldalán játszani, és nagyon élveztem.”

 

 

