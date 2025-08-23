„Azt hittem, minden rendben – aztán a férjem meglátta a vécében készült képeimet”

Jenny Duncan 2019-ben, egy lanzarotei nyaralás során vette észre először, hogy vér van a WC-papíron. Akkor még nem gondolta, hogy bármi komoly baj állhat a háttérben – mindössze 45 éves volt, és azt hitte, a vastagbélrák csak idősebb férfiakat érinthet.

Férje hívta fel a nő figyelmét a bajra

A háromgyermekes édesanya eleinte nem beszélt róla senkinek, sőt, még saját magát is megpróbálta meggyőzni, hogy csupán aranyér vagy stressz okozza a panaszokat.

Nagyon fáradt voltam, de azt hittem, csak a munka miatt. Nem vagyok az a típus, aki gyakran jár orvoshoz, inkább abban bíztam, hogy magától elmúlik

– mondta.

Csakhogy a tünetek nem múltak el, sőt, rosszabbodtak. Jenny egyre gyakrabban látott vért a WC-ben, ezért elkezdte lefotózni a székletét, hogy nyomon kövesse az állapotát. Egy este a férje, Stuart véletlenül észrevette az egyik képet a telefonján.

Azt mondta: ‘Mi ez? Azonnal segítséget kell kérnünk’. Mivel ő mindig nyugodt és higgadt, tudtam, hogy ez most nagyon komoly.

Néhány héttel később, amikor Jenny megmutatta a fotókat a háziorvosának, azonnal továbbküldték egy specialistához. 2019 októberének végén közölték vele a lesújtó diagnózist: 3. stádiumú vastagbélrák.

Horrorisztikus volt, mégis sejtettem, hogy valami ilyesmi történik. Rettenetesen féltem, úgy éreztem, meg fogok halni

– mesélte.

2020 januárjában kezdte meg a kemoterápiát, majd márciusban megoperálták, júniusban pedig újabb kezelésen esett át. A Covid-járvány idején különösen nehéz volt számára az izoláció:

Soha nem voltam még olyan magányos, mint akkor. Senki nem látogathatott, egy hatalmas műtét után teljesen egyedül feküdtem a kórházban.

A műtét és a kemoterápia után úgy tűnt, sikerült legyőzni a betegséget, de 2022 januárjában közölték vele: a rák átterjedt a nyirokcsomóira, és már nem gyógyítható.

Teljesen összeomlottam, csak sírtam, és azt hajtogattam a férjemnek: ‘Meg fogok halni’. Néhány napig senkivel nem akartam találkozni. Aztán egyszer csak ráébredtem: még élek, most mit tegyek? És visszamentem dolgozni.

Jenny jelenleg 4. stádiumú, gyógyíthatatlan vastagbélrákkal él. Mivel nem bírja jól a kemoterápiát, csak 3–6 havonta végeznek rajta kontrollvizsgálatot, és akkor kezdik újra a kezelést, ha romlik az életminősége. Addig azonban igyekszik teljes életet élni: tanít, barátkozik, és minden percet kihasznál három felnőtt fiával, írja a Mirror.