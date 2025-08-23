Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Sokk a Disney Worldben: titokzatos UFO lebegett a park felett

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 23. 19:30
A jelenséget többen is észlelték.

Disney World látogatói igazi UFO-sokkban részesültek, amikor az Epcot park egén egy titokzatos, fénylő gömb jelent meg, majd néhány perc lebegés után a semmibe veszett. A jelenetet Morgan Huelsman, a The Bobby Bones Show digitális igazgatója rögzítette, aki párjával éppen a tűzijátékra várt.

UFO, Disney Worldben? 
Képünk illusztráció - Fotó: PeopleImages.com - Yuri A

Egyszer csak ott volt ez a vakító fény – nem mozgott, csak lebegett felettünk

 – mesélte Huelsman, aki szerint biztosan UFO-t láttak. 

A felvétel pillanatok alatt elterjedt a közösségi médiában, ahol lavinaszerű találgatások indultak: sokan valódi földönkívülieknek tulajdonították az égi jelenséget, mások viszont SpaceX rakétaindítást vagy műholdat sejtettek a háttérben. Tény, hogy a közelben, Cape Canaveralból nemrég valóban indítottak Starlink műholdakat, és Florida egén gyakran tűnnek fel rakéták, amelyek az avatatlan szemnek misztikus fényjelenségnek tűnhetnek. Ugyanakkor a Disney park már korábban is szolgáltatott hasonló UFO-élményeket: tavaly decemberben például vörösen izzó fénygömb keltett riadalmat a látogatók körében. 

A mostani felvétel azonban annyira különleges és tisztán látható, hogy sokan elutasítják a hétköznapi magyarázatokat. 

Ez CGI!

 – állítják egyesek, míg mások esküsznek rá, hogy idegen civilizáció üzent nekünk. 

A Disney hivatalosan nem kommentálta az esetet, de a park mindig is szívesen táplálta a misztikum iránti kíváncsiságot, arra buzdítva a látogatókat, hogy osszák meg élményeiket a közösségi médiában. Akár rakétaindítás, akár valódi földönkívüli jelenés volt, az biztos, hogy a Disney World egén felvillanó fénygömb ismét lázba hozta az UFO-hívőket és a szkeptikusokat egyaránt, írja a Daily Mail.

 

