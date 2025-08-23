Henry Kettner és felesége, Rebeka újabb örömhírt osztott meg követőivel: kisbabát várnak. A népszerű influenszer Instagram-oldalán jelentette be, hogy bővül a család, a poszthoz pedig egy ultrahangfelvételt is mellékeltek, amelyet boldogan mutattak meg a rajongóknak. Henry a bejegyzésben úgy fogalmazott, mintha egy új könyvet kezdenének el, amely teljesen más, mint az eddigi történetük.

Henry Kettner és Kiss Rebeka úsznak a boldogságban. Fotó: YouTube

A hír alig néhány hónappal azután érkezett, hogy kiderült: a páros titokban összeházasodott a Maldív-szigeteken. Akkor a Bors is beszámolt arról, hogy a ceremónia nem volt teljesen zökkenőmentes, Henry ugyanis annyira izgult, hogy belebakizott a házastársi eskübe. A fiatalok azonban nevetve emlékeztek vissza a történtekre, és elárulták, hogy az esküvőjük különleges és meghitt pillanat volt.

Most pedig egy új mérföldkőhöz érkeztek: szülővé válnak.