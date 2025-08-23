Henry Kettner és felesége, Rebeka újabb örömhírt osztott meg követőivel: kisbabát várnak. A népszerű influenszer Instagram-oldalán jelentette be, hogy bővül a család, a poszthoz pedig egy ultrahangfelvételt is mellékeltek, amelyet boldogan mutattak meg a rajongóknak. Henry a bejegyzésben úgy fogalmazott, mintha egy új könyvet kezdenének el, amely teljesen más, mint az eddigi történetük.
A hír alig néhány hónappal azután érkezett, hogy kiderült: a páros titokban összeházasodott a Maldív-szigeteken. Akkor a Bors is beszámolt arról, hogy a ceremónia nem volt teljesen zökkenőmentes, Henry ugyanis annyira izgult, hogy belebakizott a házastársi eskübe. A fiatalok azonban nevetve emlékeztek vissza a történtekre, és elárulták, hogy az esküvőjük különleges és meghitt pillanat volt.
Most pedig egy új mérföldkőhöz érkeztek: szülővé válnak.
Mondhatnám, hogy egy új fejezet kezdődik az életünkben, de inkább azt mondanám, hogy egy könyvet most kiolvastunk, és egy teljesen új könyvet nyitunk, aminek mi írjuk a történetét. Szerencsére már a legfontosabb vizsgálatokon túl vagyunk, úgyhogy - bár láttuk, hogy vannak már találgatások - úgy éreztük, itt az ideje, hogy elmondjuk a nagy hírt! Rettenetesen sok minden van bennünk, amit egy posztban nem lehet kiírni, nagyon izgulunk, mert egy nagyon új és eddig ismeretlen időszak előtt állunk, viszont minden percben várjuk a kicsi megérkezését! Részletesebben az ebben a pillanatban felkerült YouTube videóban mesélünk a részletekről!
