"Sajnálom, hogy én szültem őt" - Megszólalt a Borsnak Till Tamás feltételezett gyilkosának édesanyja

- Kinézem belőle, mert a nagyobbik testvérével is durva volt. Azt nem tudom elképzelni, hogy mi vezethette a fiamat a kisfiú megölésére. Az egész család megütközött. Őszintén sajnálom Tamáska szüleit, de Jánost is. Egészen 2000 óta figyeltem a kisfiú eltűnésével kapcsolatos híreket, együttérzek Katalinnal és Mátyással. A fiamra viszont biztosan kemény börtönévek várnak. Ha valóban ő a tettes, természetesen megérdemli a büntetést. Akármit is tett, ő a fiam, én nem fogom megtagadni. Azt viszont még nem döntöttem el, hogy a rácsok mögött meglátogatom-e. Arra még fel kellene készülnöm lelkileg. Lennének hozzá kérdéseim.

Till Tamás feltételezett gyilkosának van családja

Jánosnak egyébként három testvére született. Az egyikkel tartja is a kapcsolatot. A fiatal nőt elértük, de nem kívánt a kérdéseinkre válaszolni.