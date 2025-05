Évekig hajléktalanként élt az utcán, ma már a második diplomájára készül Dávid

Az utcán az ember könnyen elveszíti a hitét. Ez az idő mégis empatikusabbá tett. Egy nap besétáltam a szenvedélybetegek osztályára, mert kíváncsi voltam. Ott találkoztam Krisztivel. Nem emlékszem, mit mondott először, csak arra a melegségre, amit sugárzott. Az aurája, a pozitivitása, valami egészen más volt. Embernek látott. Hitt bennem, még akkor is, amikor én hazudtam neki. A sok hibám ellenére elfogadott. A traumáim nagy része helyre került ezt neki ma is köszönöm. Vakon hitt bennem, onnantól én is hittem magamban, és mentem előre, mint a rakéta.