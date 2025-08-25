Hátborzongató: szülei házában kísért a meggyilkolt lány

A gyászoló apa különös eseményekről mesélt lánya meggyilkolása után.
Kristin Mitchell-t három héttel a főiskola elvégzése után gyilkolták meg, édesapja három hátborzongató eseményről számolt be, amelyek a tragédia után következtek be.
A diplomaosztó napján a 21 éves lány bemutatta új barátját, Brian David Landaut. Bill, Kristen Mitchell édesapja, felidézte az első találkozást a férfival, akiben azonnal rossz érzést keltett a találkozás.
Életemben csak néhányszor éreztem ilyet. Nem jellemző rám, hogy valakiről az első pillanatban ezt gondoljam, ez egy előérzet volt, amire jobban oda kellett volna figyelnem
- mondta Bill.
Húsz nappal később a rendőrség közölte a családdal, hogy Brian megölte a lányt conshohocken-i lakásában, miután szakítani akart vele. Kristin 55 késszúrást szenvedett el. A férfi később beismerte a gyilkosságot, és 30 év börtönbüntetésre ítélték - írja az Unilad.
Bill azóta elmesélte, milyen különös események követték a 2005 júniusában történt gyilkosságot.
Lányuk halála után a család úgy döntött, hogy már nincs szükségük Kristin mobiljára, így a számot megszüntették. A szolgáltató tájékoztatta a szülőket, hogy körülbelül két hónapon belül kiadják egy másik előfizetőnek.
Az új tulajdonos Kevin Welsh ékszerész lett, akit a család is ismert: ő készített egy medált, amelybe Kristin hajszálait zárták. Meghatóan „angyali védelmezőjének” nevezte a lányt, mondván, tragédiája segítette kilépni saját bántalmazó kapcsolatából.
Bill arról is beszámolt, hogy Kristin halálát követően furcsa elektromos jelenségeket tapasztaltak otthonukban. A gyilkosság napjától kezdve hét napon át kilenc villanykörte égett ki a házban.
Állandóan azon kaptam magam, hogy újabb izzót kell vennem és kicserélnem. Néhány órával később bementünk egy másik szobába, és ott is kiégett a lámpa. Teljesen abszurd volt
- idézte fel Bill.
Bill szerint ugyanebben az időszakban a család több autója is leállt, és egyszerűen nem indultak be, mindez Kristin halálát követő napokban történt.
