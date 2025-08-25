Meghozta a döntést Kerkezről és Szoboszlairól a Liverpool edzője, már csak egy kérdés maradt

A címvédő Liverpool a tavaly ötödik helyen végző Newcastle otthonában, a St. James’ Parkban zárja a Premier League második fordulóját hétfő este (21:00, Tv: Match4). Már a meccs előtt sejteni lehetett, hogy Szoboszlai Dominik ezúttal is különleges feladat várhat: Jeremie Frimpong sérülése miatt üresen maradt a jobb oldali védő poszt, ahol nagy eséllyel ő vagy Curtis Jones kaphat lehetőséget. Kerkez Milos szintén ott van a kezdőben, hiszen a nyitófordulóban mutatott teljesítményével meggyőzte a holland szakvezetőt, aki ismét számít a fiatal balhátvéd játékára az északkeleti rangadón.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdőként lép pályára a Newcastle ellen

Fotó: Nikki Dyer - LFC

Alisson - Van Dijk - Konate - Kerkez - Wirtz - Szoboszlai - Salah - Jones - Gakpo - Ekitike - Gravenberch