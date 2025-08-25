Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Lajos, Patrícia névnapja

Meghozta a döntést Kerkezről és Szoboszlairól a Liverpool edzője, már csak egy kérdés maradt

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 25. 20:05
Íme a Liverpool kezdőcsapata a Newcastle elleni északkeleti rangadóra. Arne Slot vezetőedző ismét komoly feladattal bízhatja meg Szoboszlai Dominikot, aki ezúttal a jobb szélen kaphat lehetőséget. Kerkez Milos szintén a kezdőben találta magát, így a Liverpool két magyar válogatottja is az első perctől kezdve ott lesz a pályán a tavaly ötödik Newcastle otthonában.

A címvédő Liverpool a tavaly ötödik helyen végző Newcastle otthonában, a St. James’ Parkban zárja a Premier League második fordulóját hétfő este (21:00, Tv: Match4). Már a meccs előtt sejteni lehetett, hogy Szoboszlai Dominik ezúttal is különleges feladat várhat: Jeremie Frimpong sérülése miatt üresen maradt a jobb oldali védő poszt, ahol nagy eséllyel ő vagy Curtis Jones kaphat lehetőséget. Kerkez Milos szintén ott van a kezdőben, hiszen a nyitófordulóban mutatott teljesítményével meggyőzte a holland szakvezetőt, aki ismét számít a fiatal balhátvéd játékára az északkeleti rangadón.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdőként lép pályára a Newcastle ellen
Fotó: Nikki Dyer - LFC

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ott van a Liverpool kezdőjében a szarkák ellen 

Alisson - Van Dijk - Konate - Kerkez - Wirtz - Szoboszlai - Salah - Jones - Gakpo - Ekitike - Gravenberch 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
