Ő volt az első és talán a legjobb James Bond – Sean Connery aktmodellből lett 007-es

Máig tart a találgatás, hogy ki kapja a következő Bond szerepet, de talán soha olyan meghatározó színész nem játszotta a 007-es ügynököt, mint Sean Connery. A színész 2020 óta nincs köztünk, 90 évesen távozott. Ma lenne 95 éves - írta az Origo.

Sean Connery James Bondja menő volt és több évre meghatározta a férfi ideált (Fotó: Danny Lawson)

Sean Connery élete nehezen indult, de mégis a legjobbak között landolt

A színész 1930. augusztus 25-én született Edinburghben egy szegény munkás család gyermekeként. Az anyagi nehézségek miatt tanulmányaival nehéskesen tudott haladni, az iskola helyett dolgozott segédmunkásként, életmentőként és aktmodellként is. A Királyi Haditengerészethez is csatlakozott, ahonnan gyomorfekélye miatt leszerelték. Kevesen tudják, de előbb volt focista, mint színész. Az ötvenes években, amikor az első színpadi játékát csinálta a South Pacific című musicalben, még profi labdarúgóként képzelte el a jövőjét, azonban mire a Manchester United ificsapatába hívták, jobban megszerette a színművészetet. Színészi karrierje innen csak felfelé haladt

Ha valami eszünkbe jut a színészről az egyértelműen a '60-as évekbeli James Bond sorozat. Ian Fleming regényeinek hősét ő jelenítette meg először filmvásznon, és bár több iterációja is volt a filmsorozatnak, többféle színészi és rendező értelmezéssel, sokak szerint azóta se volt 007-es ügynök.

Élete során számtalan filmben megfordult, egyebek közt az Aki király akart lenni, A rózsa neve és az Aki legyőzte Al Caponét című filmben – ez hozta el egyébként neki az Oscar-díjat legjobb férfi mellékszereplőként.

Egy hosszú és aktív élet után 2020. október 31-én hunyt el 90 éves korában a Bahamákon. Sean Connery halála nemcsak a filmes szakmát, hanem az egész világot megrázta.

Sean Connery filmes örökségében jelen van a jellegzetes skót akcentusa, az időtálló és karizmatikus jelenléte és hogy nem ragadt be egyetlen zsánerbe közel 50 éves karrierje alatt. Legyen szó a férfi ideált évekig meghatározó James Bondról, Indiana Jones apjaként az enyhén demens Henry Jones professzorról, széles színészi skálájával örökre beírta magát a filmtörténelembe.