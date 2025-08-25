Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Ő volt az első és talán a legjobb James Bond – Sean Connery aktmodellből lett 007-es

Sean Connery
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 25. 20:40
indiana jonesJames Bond
Rázva, nem keverve. Az első ember aki kimondta Hollywoodban ezeket a szavakat nem más, mint Sean Connery, aki a mai nap lenne 95 éves.

Máig tart a találgatás, hogy ki kapja a következő Bond szerepet, de talán soha olyan meghatározó színész nem játszotta a 007-es ügynököt, mint Sean Connery. A színész 2020 óta nincs köztünk, 90 évesen távozott. Ma lenne 95 éves - írta az Origo.

Sean Connery death
Sean Connery James Bondja menő volt és több évre meghatározta a férfi ideált (Fotó: Danny Lawson)

Sean Connery élete nehezen indult, de mégis a legjobbak között landolt

A színész 1930. augusztus 25-én született Edinburghben egy szegény munkás család gyermekeként. Az anyagi nehézségek miatt tanulmányaival nehéskesen tudott haladni, az iskola helyett dolgozott segédmunkásként, életmentőként és aktmodellként is. A Királyi Haditengerészethez is csatlakozott, ahonnan gyomorfekélye miatt leszerelték. Kevesen tudják, de előbb volt focista, mint színész. Az ötvenes években, amikor az első színpadi játékát csinálta a South Pacific című musicalben, még profi labdarúgóként képzelte el a jövőjét, azonban mire a Manchester United ificsapatába hívták, jobban megszerette a színművészetet. Színészi karrierje innen csak felfelé haladt

Ha valami eszünkbe jut a színészről az egyértelműen a '60-as évekbeli James Bond sorozat. Ian Fleming regényeinek hősét ő jelenítette meg először filmvásznon, és bár több iterációja is volt a filmsorozatnak, többféle színészi és rendező értelmezéssel, sokak szerint azóta se volt 007-es ügynök. 

Élete során számtalan filmben megfordult, egyebek közt az Aki király akart lenni, A rózsa neve és az Aki legyőzte Al Caponét című filmben –  ez hozta el egyébként neki az Oscar-díjat legjobb férfi mellékszereplőként.

Egy hosszú és aktív élet után 2020. október 31-én hunyt el 90 éves korában a Bahamákon. Sean Connery halála nemcsak a filmes szakmát, hanem az egész világot megrázta. 

Sean Connery filmes örökségében jelen van a jellegzetes skót akcentusa, az időtálló és karizmatikus jelenléte és hogy nem ragadt be egyetlen zsánerbe közel 50 éves karrierje alatt. Legyen szó a férfi ideált évekig meghatározó James Bondról, Indiana Jones apjaként az enyhén demens Henry Jones professzorról, széles színészi skálájával örökre beírta magát a filmtörténelembe.

A színész legemlékezetesebb filmjeiből egy galériát is összegyűjtöttünk.

Bevor sich Indiana Jones (HARRISON FORD, M.) auf die Jagd nach dem Heiligen Gral macht, muß er erst noch seinen Vater Henry Jones (SEAN CONNERY, r.) befreien, der von den Nazis entführt wurde. Szene mit ALISON DOODY (Dr. Elsa Schneider)
Dec 17, 1975 - Atlas Mountains, Morocco - RELEASE DATE: 17 December 1975. DIRECTOR: John Huston. STUDIO: Columbia Pictures. PLOT: This adaptation of the famous short story by Rudyard Kipling tells the story of Daniel Dravot and Peachy Carnahan, two ex-sol
Galéria: Ma lenne 95 éves Sean Connery
1/8
A Dr. No a James Bond sorozat legelső része, ezt követően Connery hat hivatalos Bond filmben is játszott

 

 

