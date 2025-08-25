Oláh Gergő is kiakadt Pumacsajra: „Mocskos dolog ömlik az emberekre a mostani dalokból...”

A magyar zenei életben egyre hangosabb vita bontakozik ki arról, vajon merre tart a hazai könnyűzene. A botrányt most egy Pumacsaj néven futó tiktokker robbantotta ki, aki ismert és elismert zenészek helyett lépett fel egy rendezvényen – és bár az internet népe inkább szapulja, mint biztatja, a szervezők közül néhányan máris fellépéseket biztosítanak számára. Ez a faramuci helyzet több előadó szerint is rávilágít arra, hogy a minőség helyett egyre inkább a gyorsan fogyasztható tartalom diktálja az irányt, és ezzel a közízlés látja kárát. Hazánk egyik legnagyobb sztárja, Oláh Gergő sem hagyta szó nélkül a fennálló helyzetet, de először ismerjük meg a történet előzményét.
Az elsők között Jolly szólalt meg az ügyben, aki kemény szavakkal illette a jelenséget. „A TikTokon tomboló silányság mára bekúszott a színpadokra” – fogalmazott a Ripostnak az énekes, aki szerint a szervezők döntéseikkel nemcsak veszélyeztetik, hanem részben már meg is ölték a zenész szakmát: „Ezzel nekünk dolgunk van! Valamit tenni kell, mert ha hagyjuk, trenddé válik, és ezzel oly módon rombolják a közízlést, hogy később szinte lehetetlen lesz helyrehozni az okozott károkat” – tette hozzá.
A vitához csatlakozott Oláh Gergő is, aki az elmúlt években az egyik legsikeresebb hazai előadóvá nőtte ki magát. Az X-Faktor győzteseként robbant be a köztudatba, azóta pedig számtalan teltházas koncert és sláger fűződik a nevéhez. Most azonban nem a sikereivel, hanem egy rendkívül őszinte kiírásával hívta fel magára a figyelmet.
„6 nap, 10 koncert! Leginkább nem zenei élményekkel gazdagodtam, hanem az emberek szívével! Annyi mocskos dolog ömlik az emberekre a mostani dalokból, klipekből és a koncerteken is sajnos, hogy az emberek ki vannak éhezve valamire, ami nem a szexről szól, az italozásról, a megcsalásról, a drogozásról!”
– írta Oláh Gergő, aki szerint a fiatal generáció jelentős része ma olyan előadókért rajong, akik a pillanatnyi botrányokra, sokkoló szövegekre építenek, miközben az igazi értéket képviselő zenészek kiszorulnak az arénákból és a Budapest Parkból is. Oláh Gergő gyermekei miatt is aggályosnak tartja az új irányvonalat.
Az énekes arra buzdította pályatársait, hogy ne adják fel:
„Szeretném most bátorítani, sőt, megkérni ezeket az előadókat, énekeseket, hogy hajrá, csináld, kellesz, mint egy falat kenyér! Ne maradj csendben, legyél ellenszele ennek a mocsoknak a tisztaságoddal, az értékeiddel! Ne törődj azzal, hogy kevesebben fogják hallgatni, nézni, hidd el, nem az a fontos”
– összegzett az énekes. Hogy teljes legyen a kép, íme a "kultháború" kirobbantó ominózus videó.
Oláh Gergő kiállása rengeteg zenésztársat megérintett, köztük Takács Nikolast is, aki így fogalmazott: „Az üzenetem nem csak szóban, hanem a dalaimban is hallható! Az ars poeticám változatlan maradt, és ahogy elmondásotok szerint Ti is büszkék vagytok rám emiatt, én is az vagyok! Ezt a lelkületet csupán a Hit és a Szeretet működtetik bennem! És ez mindig egy nyertes kombináció!” – fogalmazott az énekes, aki hozzátette: „Lehetne sokáig arról beszélni, hogy ejnye, ejnye a mai fiatalok és a tömegek és a felborult értékek és mi lett a világgal? De sajnos tudjuk, hogy ez mind ok és okozat.” Takács Nikolas koncertjein is ugyanezt a nézőpontot vallja.
A vitában Freddie is egyetértett a megszólalókkal, és sok más előadó, valamint kommentelő fejezte ki szimpátiáját. Úgy tűnik, a magyar könnyűzene meghatározó arcai közösen szeretnék felhívni a figyelmet: nem lehet hagyni, hogy a pillanatnyi népszerűség felülírja a valódi tehetséget, tudást és értéket.
