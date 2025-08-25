Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Oláh Gergő is kiakadt Pumacsajra: „Mocskos dolog ömlik az emberekre a mostani dalokból...”

oláh gergő
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 25. 20:45
botrányzeneTakács Nikolas
Az X-Faktor korábbi győztes is megszólalt az új zenei botrány miatt. Oláh Gergő szerint csak a szex, a drog és egyéb mocskos dolgok ömlenek a hazai zenékből.

A magyar zenei életben egyre hangosabb vita bontakozik ki arról, vajon merre tart a hazai könnyűzene. A botrányt most egy Pumacsaj néven futó tiktokker robbantotta ki, aki ismert és elismert zenészek helyett lépett fel egy rendezvényen – és bár az internet népe inkább szapulja, mint biztatja, a szervezők közül néhányan máris fellépéseket biztosítanak számára. Ez a faramuci helyzet több előadó szerint is rávilágít arra, hogy a minőség helyett egyre inkább a gyorsan fogyasztható tartalom diktálja az irányt, és ezzel a közízlés látja kárát. Hazánk egyik legnagyobb sztárja, Oláh Gergő sem hagyta szó nélkül a fennálló helyzetet, de először ismerjük meg a történet előzményét.

Oláh Gergő
Oláh Gergő karrierje bár dübörög, nem mindennel ért egyet a zeneipar működésében (Fotó: Vendel Lajos)

Oláh Gergő mellett Jolly is kifakadt Pumacsaj miatt

Az elsők között Jolly szólalt meg az ügyben, aki kemény szavakkal illette a jelenséget. „A TikTokon tomboló silányság mára bekúszott a színpadokra” – fogalmazott a Ripostnak az énekes, aki szerint a szervezők döntéseikkel nemcsak veszélyeztetik, hanem részben már meg is ölték a zenész szakmát: „Ezzel nekünk dolgunk van! Valamit tenni kell, mert ha hagyjuk, trenddé válik, és ezzel oly módon rombolják a közízlést, hogy később szinte lehetetlen lesz helyrehozni az okozott károkat” – tette hozzá.

A vitához csatlakozott Oláh Gergő is, aki az elmúlt években az egyik legsikeresebb hazai előadóvá nőtte ki magát. Az X-Faktor győzteseként robbant be a köztudatba, azóta pedig számtalan teltházas koncert és sláger fűződik a nevéhez. Most azonban nem a sikereivel, hanem egy rendkívül őszinte kiírásával hívta fel magára a figyelmet.

6 nap alatt 10 koncertje volt a Sztárban Sztár egykori énekesének

„6 nap, 10 koncert! Leginkább nem zenei élményekkel gazdagodtam, hanem az emberek szívével! Annyi mocskos dolog ömlik az emberekre a mostani dalokból, klipekből és a koncerteken is sajnos, hogy az emberek ki vannak éhezve valamire, ami nem a szexről szól, az italozásról, a megcsalásról, a drogozásról!”

 – írta Oláh Gergő, aki szerint a fiatal generáció jelentős része ma olyan előadókért rajong, akik a pillanatnyi botrányokra, sokkoló szövegekre építenek, miközben az igazi értéket képviselő zenészek kiszorulnak az arénákból és a Budapest Parkból is. Oláh Gergő gyermekei miatt is aggályosnak tartja az új irányvonalat. 

Az énekes arra buzdította pályatársait, hogy ne adják fel: 

„Szeretném most bátorítani, sőt, megkérni ezeket az előadókat, énekeseket, hogy hajrá, csináld, kellesz, mint egy falat kenyér! Ne maradj csendben, legyél ellenszele ennek a mocsoknak a tisztaságoddal, az értékeiddel! Ne törődj azzal, hogy kevesebben fogják hallgatni, nézni, hidd el, nem az a fontos”

– összegzett az énekes. Hogy teljes legyen a kép, íme a "kultháború" kirobbantó ominózus videó.

Takács Nikolas is kiállt Oláh Gergő mellett

Oláh Gergő kiállása rengeteg zenésztársat megérintett, köztük Takács Nikolast is, aki így fogalmazott: „Az üzenetem nem csak szóban, hanem a dalaimban is hallható! Az ars poeticám változatlan maradt, és ahogy elmondásotok szerint Ti is büszkék vagytok rám emiatt, én is az vagyok! Ezt a lelkületet csupán a Hit és a Szeretet működtetik bennem! És ez mindig egy nyertes kombináció!” – fogalmazott az énekes, aki hozzátette: „Lehetne sokáig arról beszélni, hogy ejnye, ejnye a mai fiatalok és a tömegek és a felborult értékek és mi lett a világgal? De sajnos tudjuk, hogy ez mind ok és okozat.” Takács Nikolas koncertjein is ugyanezt a nézőpontot vallja. 

A vitában Freddie is egyetértett a megszólalókkal, és sok más előadó, valamint kommentelő fejezte ki szimpátiáját. Úgy tűnik, a magyar könnyűzene meghatározó arcai közösen szeretnék felhívni a figyelmet: nem lehet hagyni, hogy a pillanatnyi népszerűség felülírja a valódi tehetséget, tudást és értéket. 

 

