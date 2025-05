„Rossz lesz, hogy nem láthatom a kisfiam” – babát vár a láttássérült Rézműves Vivien

Már nagyon várom én is és a kislányom is, hogy megszülessen. Léna nagyon sokat segít nekem, hogy nem látok. Egyre nagyobb, készülünk az oviba. Már tud egyedül öltözni is, és tényleg mindenben amiben tud és kell segít. Léna is minden alkalommal velem jön a vizsgálatokra és a tanácsadásokra. Ha mozog a baba, Léna mindig kérdezi és beszél hozzá, meg a pocakomra teszi a kezét, szóval nagyon lelkes kis tesó lesz. Azt is mondja, hogy neki adja az összes játékát meg a cumiját