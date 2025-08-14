Ez már tényleg hihetetlen: megint kigyulladt egy busz, óriási a káosz

Kigyulladt egy autóbusz az M0-s autóút déli szektorában, az M7-es autópálya csomópontjánál, az M1-es autópálya felé vezető oldalon - közölte az Útinform csütörtök este a honlapján.
Azt írták, a baleset miatt a 4-es kilométernél csak egy sávon haladnak a járművek, torlódik a forgalom, és az ellenkező irányban is lassítja a forgalmat a sok nézelődő.
