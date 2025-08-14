UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
„Közismert ellenség vagyok”: Gáspár Evelin a romák megítéléséről és a celebvilág árnyoldalairól

Győzike show
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 20:45
Gáspár GyőzőékGáspár Evelin
Gáspár Győzike nagyobbik lánya nyíltan beszélt a roma származásával kapcsolatos előítéletekről, a testére tett bántó megjegyzésekről és a celebvilág képmutatásáról. Gáspár Evelin szerint egy ismert embernek, különösen egy roma sztárnak, példát kell mutatnia.

Gáspár Evelint a magyar közönség először a Győzike Show-ban ismerhette meg édesapja oldalán. A C-Egyenes podcast friss adásában őszintén beszélt arról, milyen roma származású nőként és ismert emberként jelen lenni a magyar médiában és nem félt éles kritikát megfogalmazni a hazai celebvilágról sem.

gáspár evelin
Gáspár Evelin fogyása és életmódváltása fontos mérföldkő volt számára (Fotó: Mediaworks archív)

Gáspár Evelin: „Akit nem hívnak műsorokba és nem írnak róla cikkeket, az a lőtéri kutyát sem érdekli.” 

Amikor a műsorvezető rákérdezett, hogy Evelin celebnek tartja-e magát, frappánsan így válaszolt: „Közismert ellenségnek tartom magam.” Hozzátette, hogy önmagában a „celeb” címke nem zavarja, ám a származására tett megjegyzéseket sokkal bántóbbnak érzi.

Tízéves korom óta látnak a tévében, és legtöbbször a testem miatt kapom a megjegyzéseket. Ezekből a mai napig kijut

 – mondta. Szerinte az „unalmas celeb” nem létezik: „Akit nem hívnak műsorokba és nem írnak róla cikkeket, az a lőtéri kutyát sem érdekli.” Hasonlóképpen vélekedik a Redditről is: ha valakiről ott beszélnek, az azt jelenti, hogy érdekli az embereket – és mint elárulta, édesapja is havi rendszerességgel „kint van” a fórumon.

gáspár evelin
Gáspár győző lánya, Evelin gyerekkora óta szerepel a médiában (Fotó: Mediaworks archív)

Evelin arról is beszélt, milyenek szerinte az igazán értékes celebek. Úgy véli, a sztárvilágban gyakran képmutatás uralkodik: sokan a közösségi médiás hirdetésekből élnek, de előfordul, hogy a reklámozott termék rövid időn belül a marketplacen köt ki. „Eladta a lelkét, kétszer is lehúzta a pénzt – mi ő? Egy Ludas Matyi” – fogalmazott élesen.

Szerinte egy celebnek – különösen egy roma celebnek – példát kell mutatnia. 

Ha romaként nem mutatsz példát, akkor mi értelme? Én úgy gondolom, hogy apám pozitívan változtatott a romák megítélésén. Nem azt látták a nézők, hogy elmegy lopni, vagy hogy a gyerekek koszosak, vagy kerülik az iskolát.

A beszélgetésből egy magabiztos, saját véleményét vállaló Evelin képe rajzolódik ki, aki bár a kritikák céltáblája, továbbra is határozottan képviseli önmagát és nem fél konfrontálódni a hazai celebvilág ellentmondásaival.

 

 

