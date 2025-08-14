„Egy csoda vagy” - odáig vannak a rajongók Király Viktor feleségéért

Király Viktor párja, Király-Virág Anita igen aktív a közösségi médiában. Rendszeresen oszt meg különböző tartalmakat a közösségi oldalán, olykor vicceseket is.
Ám a csinos műsorvezető ezúttal egy teljesen más jellegű bejegyzéssel érkezett, de a rajongók figyelmét ez is felkeltette. Király-Virág Anita egy fotózásról készült képeket osztott meg az Instagram-oldalán, a képeken az látható, amint az énekes felesége a homokban pózol a kamera előtt.
1 vagy 2? A napokban készült rólam az eddigi azt hiszem legszebb márka kampány sorozat. Szeretnétek hogy sok képet mutassak majd belőle?
- kérdezte a követőitől a csinos műsorvezető.
A rajongók nem késlekedtek a válasszal, sokan elárulták, hogy melyik a kedvenc képük, de voltak olyanok is, akik hosszabban kifejtették róla a véleményüket.
– Vadító szépség - jegyezte meg az egyik kommentelő.
– Csodás vagy - írta egy másik hozzászóló
– Egy csoda vagy - fogalmazott egy harmadik követő.
A Király-Virág Anitáról készült káprázatos fotókat itt tudod megtekinteni.
