„Egy csoda vagy” - odáig vannak a rajongók Király Viktor feleségéért

Király Viktor párja, Király-Virág Anita igen aktív a közösségi médiában. Rendszeresen oszt meg különböző tartalmakat a közösségi oldalán, olykor vicceseket is.

Király-Virág Anita szexi fotósorozatától odáig vannak a rajongók Fotó: Metropol

Ám a csinos műsorvezető ezúttal egy teljesen más jellegű bejegyzéssel érkezett, de a rajongók figyelmét ez is felkeltette. Király-Virág Anita egy fotózásról készült képeket osztott meg az Instagram-oldalán, a képeken az látható, amint az énekes felesége a homokban pózol a kamera előtt.

1 vagy 2? A napokban készült rólam az eddigi azt hiszem legszebb márka kampány sorozat. Szeretnétek hogy sok képet mutassak majd belőle?

- kérdezte a követőitől a csinos műsorvezető.