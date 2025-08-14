Szörnyű vidámparki baleset: kisiklott egy hullámvasút, sok a sérült

Sajnálatos esemény rázta meg a walesi Porthcawl lakóit: tizennégyen megsérültek, miután kisiklott egy hullámvasút a város közkedvelt vidámparkjában. Az eset után többeket kórházba kellett szállítani.

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Szerdán este 18 óra előtt nem sokkal riasztották a mentőket a porthcawli Coney Beach Pleasure Parkba, miután kisiklott egy hullámvasút. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

A szerencsétlenségben tizenhárom gyerek és egy felnőtt sérült meg, többen közülük kórházba kerültek.

A rendőrség a területet a helyszínelés idejéig lezárta, csütörtökön indulhat újra az élet.

A baleset az egyik hullámvasúton történt. Elnézést kérünk a látogatóktól, a lehető leghamarabb visszatérítjük a jegy árát az érintett utasoknak. Köszönjük a türelmüket

- idézi az üzemeltető cég közleményét a Skynews.