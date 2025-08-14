Ha nem torpan meg, tragédia történt volna - videón, ahogy egy robogós majdnem elüt egy babakocsit toló nőt az Üllőin

Megdöbbentő forgalmi helyzetet rögzítettek az Üllői úton. A babakocsis nő megállt, körülnézett, és mivel az autós megállt, hogy elsőbbséget adjon neki, lelépett az útra. Már szinte a zebra közepén volt, amikor jött a robogós, a nő pedig megtorpant. Ez a mozdulat mentette meg a saját és gyermeke életét. A KRESZ ebben a forgalmi helyzetben egyértelműen rendelkezik, így az is nyilvánvaló, hogy a nőnek elsőbbsége volt.
A felvételt egy gépjárművezető oktató készítette. A videón jól látszik, hogy a gyalogos lelép a zebrára, miután a közeledő autó lelassít, majd megáll. Amikor azonban a gyalogos elindul, a robogós fékezés és lassítás nélkül áthalad a zebrán. Ráadásul még a záróvonalat is átlépi a manőver során.
Ebben a helyzetben a gyermek élete volt veszélyben. Ha az anyuka nem torpan meg, szörnyű tragédia is bekövetkezhetett volna. Ezt a helyzetet a KRESZ ismeretével is el lehetett volna kerülni, hiszen aki jól ismeri a szabályokat, tudhatja, hogy a gyalogosnak volt elsőbbsége a robogóssal szemben.
A KRESZ egyértelműen fogalmaz, gyalogosnak gyalog-átkelőhelyen feltétlen elsőbbsége van. Fokozott óvatossággal, mérsékelt sebességgel kell megközelíteni a gyalog-átkelőhelyet, hogy az elsőbbségadásomnak eleget tudjak tenni.
- nyilatkozta a Tényeknek Köves Szilárd vezetéstechnikai oktató.
Az Üllői úton több olyan gyalog-átkelőhely is van, ahol nincs lámpa. A környékbeliek nyilatkozata alapján kifejezetten veszélyes ez az útszakasz.
A szabálytalan közlekedésből fakadó balesetek elkerülhetőek, de nem minden esetben. Sajnos az ilyen meggondolatlan sofőrökre nem mindig tudnak jól reagálni a zebrán közlekedő gyalogosok. Hajdúböszörményben például kettős gázolást hajtott végre egy sofőr, amikor fékezés nélkül ütött el két fiatalembert, akik teljesen szabályosan közlekedve léptek a zebrára.
