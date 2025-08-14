UFO-jelenség: 7 perces videó leplezi le az idegeneket?

UFO, azaz azonosítatlan repülő tárgy: így hívnak minden, levegőben észlelt, ismeretlen eredetű jelenséget, tárgyat, ugyanakkor a köznyelv kétségtelenül az idegen eredetű űrhajókra, a "repülő csészealjakra" asszociál. Sokan készítettek már (jellemzően eléggé megkérdőjelezhető minőségű) felvételeket ufókról, ugyanakkor sajnos még egyik videó sem tudott egyértelmű bizonyítékként szolgálni arra, hogy földönkívüliek látogattak volna el hozzánk, vagy sem. Az idegen civilizációk létezése régóta kérdés, az utóbbi időben pedig egyre komolyabb szaktekintélyek szólalnak fel a témában, miközben profik és amatőrök egyaránt igyekeznek lencsevégre kapni egy biztosan nem a Földről származó tárgyat.

UFO-videó Coloradóból: tényleg egy idegen űrhajót filmezett le az édesapa? Fotó: Pexels

30 éves UFO-felvétel, aminek máig csodájára jár a világ

A Coloradóban, közelebbről Salidában élő Tim Edwards soha nem vágyott ilyen hírnévre: csupán a véletlennek – no meg a kislányának – köszönheti, hogy lencsevégre kapott valamit, amire máig nincs magyarázat. Gyermeke volt az, aki kirángatta az udvarra, mondván: lát valamit az égen, ami nagyon furcsa. Edwards azonnal videókamerát ragadott, és a háza árnyékából igyekezett a tűző napsütésben felvenni a csőszerű repülő tárgyat, mely a család későbbi beszámolója szerint folyamatosan változtatta a hosszát, vízszintesen fények cikáztak rajta, valamint egy másik, gömbszerű tárgy táncolt körülötte. Ha ez nem lenne elég, az UFO egyszer csak megállt, és elkezdett egy helyben lebegni – akárcsak a mai drónok. Akkoriban azonban olyan technológia még nem létezett, amivel egy repülő jármű ezt ilyen módon megtegye.

Tim Edwards végül közel hét perces nyersanyagot készített a repülő tárgyról. Colorado egyébként híres arról, hogy kifejezetten sok magyarázat nélküli égi jelenséget tapasztalnak az ott élők.