Halálos baleset Bakonypéterden: Szívszaggató, hogyan temetik el a 20 éves Amandát

Mint arról a Bors is beszámolt, május 10-e óta sem éjjele, sem nappala annak az összetört családnak, akik egy borzalmas, halálos autóbalesetben vesztették el családjuk büszkeségét, a mindössze 20 éves Amandát. Ismeretes, aznap éjjel négyen utaztak abban a kocsiban, ami végül a halálba vitte Amandát. A 22 éves sofőrön és a mellette ülő Amandán kívül, két fiatalkorú ült hátul. A kocsi azonban Bakonypéterdnél áttért a szembejövő sávba, ahol nekirohant az ott haladó nőnek. Amanda és a sofőr azonnal meghaltak, míg a két fiatalt súlyos sérülésekkel vitték kórházba.

Amanda május 10-én szenvedett halálos autóbalesetet. Családja ma élete legnehezebb napja elé néz: örök nyugalomra helyezik a tragikus áldozatot Fotó: freepik.com

Így helyezik végső nyugalomra a halálos autóbaleset áldozatát

Amanda családja, barátai és ismerősei a történtek után teljesen összetörtek, képtelen feldolgozni, hogy a fiatal, mindig mosolygós lány nincsen többé. Nővére összetörten mesélte: Amanda dolgozni indult azon a tragikus éjjelen.

- Aznap dolgozni vitték a kocsival. Kicsi kincsem még evett egy fagyit előtte, de a kávéját már itthon felejtette. Azóta sem dobtuk ki - mondta korábban a Borsnak a gyászoló testvére. Mint mondta: azt kívánja, bárcsak ő ment volna el imádott kishúga helyett.

- Most meg csak az üresség maradt nekünk. Ha cserélhetnénk, megtenném. Belehalunk a fájdalomba – mondta. Lapunknak azt is elmesélte: most is a fülében cseng édesanyja fájdalmas sikolya:

Most is hallom a fülemben, ahogyan anyukám felordít fájdalmában. A kocsi a mai napig itt áll az udvarban. Borzalmas érzés ránézni

- mondta lapunknak zokogva Amanda testvére.

Mint mondta, életük legnehezebb napja elé néznek: Amandát a mai napon helyezik örök nyugalomra. Szeretné, ha mindenki megőrizné imádott húga emlékét.

Szeretném, ha emlékeznének rá, olyannak, amilyen volt: egy igazi angyalnak. Ő volt a család büszkesége, bármiben segítette, amire csak kértük. Annyi terve volt! Éppen most akart elköltözni albérletbe, szegény

- mesélte. Mint mondta, húgát mindenki szerette, sok barátja volt, így vélhetően rengetegen érkeznek majd a temetésére.

Gyönyörű koszorút választottunk neki. Az egész család együtt lesz majd eltemetve: nem hagyjuk, hogy egyedül nyugodjon a földben. Mi, akik még itt vagyunk, vigyázunk egymásra, de őt sem fogjuk soha egyedül hagyni, ahogyan az emlékét sem

- szögezte le könnyes szemmel a testvére.

Egyelőre nem tudni, hogyan történt a baleset, a rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.