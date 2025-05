„A legszebb csillag lettél” - A 20 éves Amanda a halálos baleset áldozata, szívszorító sorokkal búcsúznak szerettei

Mint arról a Bors is írt, a bakonypéterdi halálos baleset szombaton (május 10.) éjjel történt: elsődleges információk szerint a két kocsi a 82-es úton úton rohant egymásba, amikor az egyik autó átcsapódott a szembe jövő sávba. A kocsiban négyen utaztak: az autót vezető 22 éves férfi mellett egy 20 éves nő utazott, emellett két fiatal ült az autóban. Bár a tűzoltók három embert kiemeltek a roncsból, a férfin és a nőn nem lehetett már segíteni: azonnal meghaltak, míg a két fiatalt és a másik kocsiban ülő nőt kórházba kellett vinni.

A bakonypéterdi halálos baleset áldozatát, Amandát tucatnyian gyászolják - Illusztráció: Pexels

Halálos baleset: Tucatnyian gyászolják az áldozatot

Kiderült, hogy az autóban a 20 éves O. Amanda utazott. A történtek után nem csak családja, de barátai és ismerősei is teljesen összetörtek, azóta is képtelenek elhinni, hogy soha többé nem látják a kedves, mosolygós lányt.

Barátai tucatjával búcsúztatják a végzetes tragédia fiatal áldozatát, legjobb barátnője szívszaggató szavakkal köszönt el Amandától.

Drága Barátnőm! Felfoghatatlan, ami történt Veled! Múlt szombaton még találkoztunk, nem gondoltam volna, hogy az lesz az utolsó alkalom, mikor láthatlak…

- írta összetört, gyászoló barátnője. Ő sem tudja elhinni, hogy legkedvesebb barátnője nincsen többé.

„Te voltál az, akinek bármit elmondhattam és mindig volt egy jó tanácsod. Mindent tudtunk egymásról. Mindig mellettem voltál. Segítettél, ha baj volt. Rengeteget nevettünk, ha együtt voltunk. Nagyon közel álltál hozzám. Sosem gondoltam volna, hogy elveszítelek! Nem akarom elhinni, de sajnos ez a fájdalmas igazság… Ráadásul ennyire fiatalon, még csak 20 éves voltál, mint én, előtted volt az élet! Köszönök neked mindent ” - köszönt el imádott barátnőjétől, ígérve: szívében örökké megőrzi majd őt.

Amandának esélye sem volt: a helyszínen életét vesztette Fotó: Veszprémvarsányi ÖTE/Facebook

Egyetlen kicsi hercegnőm, miért hagytál itt minket?

- tette fel a fájdalmas kérdés közösségi oldalán Amanda közeli rokona. Hozzátette: ő már a földön is angyal volt.

Sosem feledünk, Angyalkám! A legszebb csillag lettél az égen!

- búcsúzott.

Bár egyelőre nem tudni, hogyan is történt a szörnyű baleset, a lány családja állítja: dolgozni indultak a hajnali órákban. Információink szerint a két fiatal is életveszélyes, de stabil állapotban van, jelenleg is kórházban kezelik őket, míg a baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.