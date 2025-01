Nyilvánosságra került a világvége térkép: Ezek a városok tűnnek el 75 éven belül

Rémisztő jóslat a nagyvárosokkal kapcsolatban, jobb ha komolyan vesszük a figyelmeztetéseket.

A legnagyobb veszélyben a nyílt víz közelében fekvő városok vannak Fotó: Pexels/Karl Gerber (Képünk illusztráció)

Pusztulásra szánt városok?

Kiderült, hogy 2100-ra több amerikai tengerparti város is víz alá kerülhet a tengerszint emelkedése miatt, ha a globális felmelegedést nem tudja az emberiség visszább szorítani. A Climate Central kutatócsoport által készített interaktív program a különböző felmelegedési forgatókönyvek lehetséges hatását mutatja be. Ez a riasztó előrejelzés az időjárást figyelő ügynökségek múlt pénteki bejelentése nyomán született.

Eszerint, ha a globális hőmérséklet 2100-ig 2 Celsius-fokkal emelkedik, akkor olyan államok kerülhetnek víz alá, mint Louisiana, Florida, New York, New Jersey, Massachusetts, Delaware, Texas, Dél-Karolina, Észak-Karolina, Virginia, New Hampshire és Alabama - írja a Daily Star.

A térkép jelöli a jelentős tengerszint-emelkedés által veszélyeztetett területeket, például a louisianai New Orleans és az alabamai Mobile különösen nagy veszélyben vannak. A texasi gátak mentén fekvő szigetek, köztük a Galveston-sziget és Beaumont nagy része is veszélyben van, de New York államban is van miért aggódnia azoknak, akik Staten Island, Far Rockaway, Queens és Long Island területein élnek. Az ENSZ Meteorológiai Világszervezetének (WMO) időjárási szakértői arról számoltak be, hogy a Föld tavaly 1,55 Celsius-fokkal melegedett az iparosodás előtti hőmérséklethez képest.