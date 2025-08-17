Ennyi volt, Hamilton kiszáll a Forma-1-ből? Nem akárki döngölte földbe

Lewis Hamilton a régóta áhított nyolcadik világbajnoki címe megszerzése reményében szerződött a Ferrarihoz, de ahelyett, hogy Michael Schumacher méltó utódának bizonyulna, egyelőre csúfosan leszerepel az olasz Forma-1-es istállónál. Nemhogy a mezőny legjobbjai – elsősorban a McLaren pilótái, Oscar Piastri és Lando Norris, no meg a Red Bullnál az utóbbi négy vb-győzelmet besöpört Max Verstappen –, de még saját csapattársa, Charles Leclerc is fölényesen jobb a 40 éves brit autóversenyzőnél. Hamilton legutóbb a Hungaroringen rendezett Magyar Nagydíjon már-már kétségbeesve beszélt a kudarcsorozatáról. A szókimondásáról is hírhedt korábbi csapatfőnök, Günther Steiner szerint benne van a pakliban, hogy az F1 egykori egyeduralkodója a szezon végén bedobja a törölközőt, és élő szerződése dacára kiszáll a versenyzésből.

Ha a nyári szünet után sem sikerül javulnia, Hamilton otthagy csapot-papot? Fotó: Szabolcs László

Miután Hamilton a mogyoródi versenyhétvégén haszontalannak és tehetetlennek mondta magát, és elkeseredettségében azt javasolta a Ferrari vezetőinek, hogy keressenek helyette másik pilótát. Különösen az fájhat a hétszeres világbajnoknak, hogy a közel 13 évvel fiatalabb Leclerc hasonló autóval jobbára megnyeri kettejük külön párharcát: ez az időmérők eredményei alapján 10-4, a futamokon elért helyezéseik szerint 11-2 a monacói javára.

#Steiner senza peli sulla lingua: ecco perché secondo lui #Hamilton potrebbe dire addio alla #F1 se non ritrova la passione. #Ferrarihttps://t.co/SflaInqVFN — Paddock News 24 (@PaddockNews24) August 15, 2025

Hamilton az év végén visszavonulhat

– Ha nem is haszontalan, de jelenleg nem azt hozza, amit elvárnak tőle. És ő maga is elégedetlen saját magával. A Ferrarinál mindig nagy, talán túlságosan is nagy a közvélemény elvárása, és tény: egyszerűen nem tud belelendülni. Elvesztette az önbizalmát, márpedig, ha már te sem hiszel önmagadban, akkor nem tudsz teljesíteni. Amikor bejelentették a Ferrarihoz szerződését, óriási felhajtás volt körülötte, és persze ő is nagy reményket fűzött hozzá. De amikor a realitás nem egyezik az elvárásokkal, az ember elveszíti a magabiztosságát. Leclerc most egyértelműen jobb nála, de mindig mondtam, hogy nyárig időt kell adni Hamiltonnak. Csakhogy jelen állás szerint egyáltalán nem képes megfelelni az elvárásoknak. Talán a szünet után kipihentebben tér vissza és javul majd a teljesítménye. De talán mégsem, és akkor

elképzelhetőnek tartom, hogy az év végén az mondja: 'Ennyi volt, nem csinálom ezt tovább még egy évig'.

– (...) Természetesen fontos, hogy milyen az autó, de egy Forma-1-es csúcspilótának képesnek kéne lenni abból kihozni a legtöbbet, amit kap. Ha bizonyos módon nehéz vezetni, akkor a versenyzőn múlik, hogy alkalmazkodjon hozzá, és nem fordítva. Ráadásul a Ferrari jó. Nem itt keresném a mentséget Lewisnak