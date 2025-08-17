„Betegesen sovány vagy” – aggódnak a rajongók Szabó Zsófiért

Mint az ismert, nemrégiben Szabó Zsófi sportos életmódra váltott. Rendszeresen fut, emellett elkezdett egy új sportot, a padelt is.
A csinos műsorvezető nemrégiben egy friss fotósorozatot tett közzé az Instagram-oldalán, amelyen többek között az is látható, ahogy ezt a különleges sportot űzi. Ám a rajongóknak a képek láttán más is feltűnt, ami mellett nem tudtak elmenni szó nélkül.
- olvasható Szabó Zsófi posztjában.
A csinos műsorvezető fotóihoz rengeteg hozzászólás érkezett, amelyeknek egy része a szépségét dicséri, ám a másik fele inkább az egészségéért aggódik.
− Gyönyörű vagy Zsófi - fogalmazott az egyik kommentelő.
− Wow - írta egy másik hozzászóló.
− Betegesen sovány vagy!!! Apád forog a sírjába... - jegyezte meg egy másik követő, aki aggódik Szabó Zsófiért.
