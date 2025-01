A tudósok rájöttek: ez okozhatta a misztikus földrengéseket

Földrengések sújtották a környéket és senki sem értette az okát. Most talán válasszal szolgálnak a kutatók.

Rejtélyes földrengések

Surrey megyét 2018-ban és 2019-ben több mint 100 kisebb földrengéssorozat rázta meg. Voltak területek, ahol 3-as feletti erősséget mértek. Több otthonban is tapasztalható volt a rengés, egyeseknél repedések kezdtek megjelenni a falakon és a mennyezeten. A lakosok bútorai megremegtek, és minden tárgy össze-vissza mozgott a lakásokban. Mások hangos csattanásról, erős ütődésekről és rázkódásokról számoltak be, bizonyos esetekben néhány másodpercig tartó morajlásról is születtek feljegyzések.

Egyes geológusok a horley-i Horse Hill kutat hibáztatták, amely a földrengések helyszínétől mérten egy körülbelül 5-10 kilométerre fekvő olajfúróhely - írja a Daily Mail.

Mások azzal érveltek, hogy a földrengések mintázata nem felel meg az olajkitermeléses teóriához. A tanulmány vezetője, Dr. Matthew Fox így fogalmazott:

Eredményeink szerint valószínűsíthető, hogy az horley-i Horse Hill kút olajkitermelése váltotta ki a földrengéseket.

Hogy a végére járjanak a dolognak, a UCL kutatói több mint egymillió szimulációt futtattak le, és az olajkitermelés időzítése és mennyisége alapján becsülték meg a földrengések gyakoriságát. Eredményeik azt mutatták, hogy az előrejelzések nagyjából megfeleltek a bekövetkezett eseményeknek. A szakértők szerint ez arra utal, hogy kapcsolat van az olajkitermelés és a földrengések között. Fox így folytatta: