A Bors kiderítette, mi történt! Sürgősségire vitték a ValMar koncert után Valkusz Milánt

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 17. 13:09
Telt házas, fantasztikus hangulatú bulit varázsolt a színpadra szombat este a ValMar a Budapest Parkban. A szuperkoncert után azonban Valkusz Milánt kórházba kellett vinni, lapunknak a duó menedzsere elárulta, mi történt a rapperrel és mi a pontos diagnózis.
Dózsa Gabriella
A szerző cikkei

Sikítozó tömeg várta a ValMart szombat este a Budapest Parkban, ahol a duó már a harmadik koncertjét adta nagy sikerrel. Valkusz Milán és Marics Peti nagyon készült a bulira, fergeteges látványelemekkel, szuper táncos csapattal és sztárvendégekkel, mint L.L. Junior vagy éppen T. Danny. Mint ismert, két évvel ezelőtt, a fiúk első parkos buliján Peti az első szám közben eltörte a bokáját, most pedig Milánt kellett a sürgősségire vinni. 

Valkusz Milán
A ValMar fantasztikus koncertet adott a Budapest Parkban, de Valkusz Milán a buli után rosszul lett (Fotó: Adam Bertalan)

Valkusz Milán rosszul lett koncert után, sürgősségire került

A Budapest Parkos koncertek minden együttes szívében különös fontossággal bírnak. Nincs ez másképp Marics Peti és Valkusz Milán, vagyis a ValMar esetében sem, akik idén már a harmadik telt házas bulit varázsolták a színpadra a sikítozó rajongók legnagyobb örömére. A két énekes a saját bevallása szerint szívét-lelkét kitette, hogy mindenki jól szórakozzon, és így is lett, fantasztikus volt a hangulat. Később azonban Marics Peti Instagram-oldalán szomorú hírt közölt, jó barátja, duótársa, Valkusz Milán énekes kórházba került.

Kitettük szívünket lelkünket ma veletek együtt a színpadra, ájulás közeli állapotokig olyannyira, hogy Majlót most sürgősségin nézik, mert berosszult sajnos. Elvileg nem komoly, de küldjétek neki a szeretetet és az energiát !!! köszönjük a mait, dec.28 VALMAR Papp Lászlo Aréna 

- írta aggódó sorait a Megasztár zsűritagja. 

Valkusz Milán
A tűzcsóvák csak fokozták az amúgy is nagyon magas napi hőmérsékletet (Fotó: Adam Bertalan)

Megszólalt a ValMar menedzsere

Marics Peti Insta-oldalát és a ValMar hivatalos közösségi oldalait elárasztották a jobbulást kívánó üzenetek, amiért a fiúk nagyon hálásak. 

„Tényleg mindent beleadtak a fiúk, ha lehet ezt mondani, 150 százalékot tettek a koncertbe” – árulta el a a Borsnak Szilágyi Zsolt

Még Milán kórházba kerülése után is azt mondták, hogy a valaha volt legjobb bulijuk volt. Ugye hőségriasztás volt érvényben még szombaton, ráadásul mind a ketten bakancsban, hosszú nadrágban voltak, a fekete színpad tolta vissza a meleget, voltak tűzcsóvák és emellett ezer fokon pörögtek. Milán a koncert után, amikor kiment belőle az adrenalin, rosszul lett, megszédült, jobbnak láttuk, ha bevisszük és alaposan kivizsgálják, nehogy valami gond legyen a szívével. A zárójelentés szerint a teljes diagnózis kimerültség és bordaközi izomhúzódás. Vasárnap hajnal háromkor a saját lábán, tökéletes EKG-vel hagyta el a kórházat, pihennie kell és persze ezek után még jobban figyelnie kell magára. A sors iróniája, hogy két évvel ezelőtt ugye Marics Petit kellett a Budapest Parkos buli után kórházba vinni!

– nyilatkozta megkeresésünkre a menedzser. 

 

