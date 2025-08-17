Top 5: Fotókon mutatjuk Curtis és Judie esküvőjét, ezért válhatott el 25 év után Hajdú Steve és felesége, Demjén Ferenc balesetet szenvedett

Már a hétfő is bomba sztárhírrel kezdődött, hiszen az újpesti rapper és kosaras párja kimondták a boldogító igent. Curtis és Judie esküvőjén ott lehetett a Bors, így exkluzív fotókat mutattunk a házasságkötésükről.
A legnagyobb titokban házasodott össze Széki Attila és Barnai Judit augusztus 11-én, hétfőn, stílszerűen az újpesti, azaz IV. kerületi Polgármesteri Hivatalban, családjuk és barátaik körében. Bár nagy felhajtásra nem vágyott Curtis és Judie, a Bors jelen lehetett közös életük legszebb pillanatain, mindenki megkönnyezte, amikor kimondták a boldogító igent.
Fájdalmas veszteség érte augusztus tizenharmadikán Székesfehérvár közösségét: életének negyvenötödik évében elhunyt a kiváló újságíró és kommunikációs szakember, Székesfehérvár kulturális életének egyik emblematikus személyisége, Látrányi Viktória. A műsorvezető négy éve méltósággal viselt betegsége az utóbbi néhány napban felülkerekedett akaraterején és küzdeni tudásán. Két gyermeke, tágabb családja, barátai, kollégái és tisztelői mindvégig hittek gyógyulásában, így hirtelen távozása azon keveseket is váratlanul érte, akiket kitüntetett bizalmával és beavatta kitartó küzdelme részleteibe.
A népszerű színész és brit felesége, Alexandra Prest mesébe illő párosa sokáig a hazai sztárvilág egyik legkülönlegesebb szerelmi történetét írta. Mi okozhatta a törést egy ilyen humorral, szeretettel és közös élményekkel teli házasságban? Ezt csak ők tudják. Talán az évek alatt felhalmozódó kulturális különbségek, talán a megváltozott életvitel, vagy a harmadik fél érkezése, aki új színt vitt Alexandra életébe.
A Kossuth-díjas énekest saját otthonában érte a beleset, amelyről az énekes hivatalos Facebook-oldalán tájékoztatták a rajongókat. Mindenkit arra kérnek, hogy imával, pozitív gondolatokkal segítsék a kiváló művész felépülését.
„Kedves Barátaink! Demjén Ferenc otthonában felsőcombtörést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége! Felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre! Az ima támogatásokért és a szimpátia üzenetekért hálásak vagyunk!”
- írta Demjén Ferenc menedzsmentje.
A rapper hétfő délelőtt vette feleségül szerelmét, de máris itt az újabb örömhír. Curtis és Judie elárulták, hamarosan újabb négylábú taggal bővül a családjuk.
Holnap érkezik a másik kiskutyánk, Tupac féltestvére, ugyanis ugyanaz az anyukájuk, így most nem lesz nászút. Ráadásul Judie-nak már elkezdődött az alapozás, nekem augusztusban van még két koncertem, szóval ez várat magára. Szerintem jövőre tartjuk meg, akkorra egy amerikai körutat beszéltünk, ahol majd kipihenünk mindent.
– mondta a rapper a Borsnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.