Top 5: Fotókon mutatjuk Curtis és Judie esküvőjét, ezért válhatott el 25 év után Hajdú Steve és felesége, Demjén Ferenc balesetet szenvedett

Már a hétfő is bomba sztárhírrel kezdődött, hiszen az újpesti rapper és kosaras párja kimondták a boldogító igent. Curtis és Judie esküvőjén ott lehetett a Bors, így exkluzív fotókat mutattunk a házasságkötésükről.

Az esküvőn Curtis kisfia, Doncsi is kulcsfontosságú szerepet kapott, hiszen ő vitte a gyűrűket az ifjú párnak

Fotó: Bors / Bánkúti Sándor

Megvolt a nagy igen! Ilyen volt Curtis és Judie esküvője

A legnagyobb titokban házasodott össze Széki Attila és Barnai Judit augusztus 11-én, hétfőn, stílszerűen az újpesti, azaz IV. kerületi Polgármesteri Hivatalban, családjuk és barátaik körében. Bár nagy felhajtásra nem vágyott Curtis és Judie, a Bors jelen lehetett közös életük legszebb pillanatain, mindenki megkönnyezte, amikor kimondták a boldogító igent.

Tragikus hír érkezett: elhunyt a magyar műsorvezető

Fájdalmas veszteség érte augusztus tizenharmadikán Székesfehérvár közösségét: életének negyvenötödik évében elhunyt a kiváló újságíró és kommunikációs szakember, Székesfehérvár kulturális életének egyik emblematikus személyisége, Látrányi Viktória. A műsorvezető négy éve méltósággal viselt betegsége az utóbbi néhány napban felülkerekedett akaraterején és küzdeni tudásán. Két gyermeke, tágabb családja, barátai, kollégái és tisztelői mindvégig hittek gyógyulásában, így hirtelen távozása azon keveseket is váratlanul érte, akiket kitüntetett bizalmával és beavatta kitartó küzdelme részleteibe.

Hajdú Steve és angol felesége házassága 25 év után ért véget (Fotó: MW archív)

Ez okozhatta Hajdu Steve 25 éven át tartó házasságának a végét

A népszerű színész és brit felesége, Alexandra Prest mesébe illő párosa sokáig a hazai sztárvilág egyik legkülönlegesebb szerelmi történetét írta. Mi okozhatta a törést egy ilyen humorral, szeretettel és közös élményekkel teli házasságban? Ezt csak ők tudják. Talán az évek alatt felhalmozódó kulturális különbségek, talán a megváltozott életvitel, vagy a harmadik fél érkezése, aki új színt vitt Alexandra életébe.

Demjén Ferencet saját otthonában érte baleset (Fotó: Ripost)

Demjén Ferenc balesetet szenvedett

A Kossuth-díjas énekest saját otthonában érte a beleset, amelyről az énekes hivatalos Facebook-oldalán tájékoztatták a rajongókat. Mindenkit arra kérnek, hogy imával, pozitív gondolatokkal segítsék a kiváló művész felépülését.