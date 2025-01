„Nem értjük az egészet" – Az eltűnt ikrek családja semmit sem tudott a lányok tervéről

Még mindig nem kerültek elő a Skóciában eltűnt ikrek. A 32 éves Huszti Eliza és Huszti Henrietta még január 7-én tűnt el. A testvérek egy éjszakai sétára indultak Aberdeen-ben, végül pedig a Dee folyó felé indultak el egy ösvényen. A két nő útját biztonsági kamera is rögzítette. Már napok óta folyik a nyomozás az eltűnésük ügyében és egyre több furcsaság merül fel. A skót nyomozók azonban nem adják fel, továbbra is mindent tűvé tesznek az ikrekért.

Az eltűnt ikreket még mindig keresik Fotó: Police Scotland North East

A rendőrök drónokat, keresőkutyákat, helikoptereket és a különleges erőket is bevetik a sürgős keresési művelet részeként. A nyomozók a napokban elárulták, hogy szerintük a két nő a Dee folyóba eshetett, mivel nincsen semmilyen bizonyíték arra, hogy elhagyták volna a part területét. Arra azonban nem találtak bizonyítékot, hogy a lányok kárt akartak volna tenni magukban.

Az is kiderült, hogy a magyarországi Eliza és Henrietta, eltűnésük előtt egy fontos információt elhallgattak a családjuk elől. Az ikrek, akik hat évvel ezelőtt költöztek Skóciába, azt tervezték, hogy kiköltöznek a lakásukból. Már napokkal az eltűnésük előtt jelezték a tulajdonosnak, hogy szeretnék elhagyni az ingatlant. A lakás tulajdonosa aggodalmát fejezte ki a rendőrségnek, ugyanis mint kiderült, a lányok több személyes holmijukat is az ingatlanban hagyták. Az is meglehetősen furcsa, hogy az ikrek csak az egyikük mobiltelefonját vitték magukkal, a másikat pedig otthon hagyták.

A testvérük, József elárulta, hogy a családnak fogalma sem volt a költözésről, tervükről a rendőrök számoltak be.

Nem volt semmi gond. Nem értjük ezt az egészet. Miért mondták a tulajnak, hogy azonnal fel akarják bontani a bérleti szerződésüket? Erről semmilyen információnk nem volt. Nagyon furcsa, hogy a lányok erről nem mondtak nekünk semmit

– árulta el a testvér, aki hozzátette, hogy a lányoknak nem voltak anyagi nehézségeik, és arra gyűjtöttek, hogy saját ingatlant vásároljanak.

Senki sem érti, mit kerestek a folyóparton az eltűnt ikrek

A lányok harmadik ikertestvére, Huszti Edit azt is elmondta, hogy amikor szilveszterkor beszélgetett a testvéreivel, úgy tűnt, minden rendben van velük. Azt is elárulta, hogy egyáltalán nem volt jellemző rájuk, hogy éjszaka az utcán tartózkodnak, inkább otthon maradtak. Egy másik riasztó nyom, amely a nyomozás során előkerült nem más, mint a két nővér eltűnésének idején, a folyó mellett hallott sikolyok voltak. Bár a hangok aggodalomra adtak okot, a nyomozók jelenleg nem gondolják, hogy bárkinek is köze lenne az eltűnésükhöz, nem gondolják, hogy bűncselekmény történt. Arra viszont ők sem tudnak magyarázatot adni, hogy az ikrek miért mentek a kivilágítatlan folyópartra, főleg ilyen fagyos időjárásban. A meredek, aszfaltozatlan ösvényt ugyanis jég borította és még nappal is nehezen járható. A skót rendőrök a magyarországi hatóságokkal is együttműködnek.