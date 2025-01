"Nagyon ijesztő volt" – Az eltűnt magyar ikerpár sikolyát hallhatták a folyóparton

Már egy hete semmi hír a január 7-én éjszaka eltűnt magyar ikerpárról. A 32 éves magyar testvérpárt, Elizát és Henriettát a kora reggeli órákban látták sétálni az Aberdeen város körüli folyó mentén, miután január 7-én, kedden elhagyták otthonukat. A testvéreket a térfigyelő kamerák rögzítették, amint a belvárosi Market Streeten sétáltak, majd hajnali 2 óra 12 perc körül átkeltek egy hídon, és egy folyó melletti ösvény felé indultak.

Az eltűnt magyar ikerpár keresése zajlik / Fotó: Police Scotland North East

Az eltűnt magyar ikerpár keresése folyamatban van

A helyiek szerint nem sokkal azután, hogy az ikreket rögzítette a biztonsági kamera, hangos sikolyok hallatszottak a folyó közeléből. A hangok hatalmas aggodalmat keltettek a helyiekben, így most a rendőrség azt próbálja kideríteni, hogy van-e kapcsolat a két ügy között. Azt viszont elmondták: nem gondolják, hogy bárki is érintett az eltűnésükben, és nem is kezelik bűncselekményként az ügyet.

Mindenki erről beszél. Nagyon ijesztő volt. A hangos női sikolyok miatt mindenkiben bekapcsolt a vészjelző.

– árulta el az egyik helyi a Sun magazinnak.

Annyi biztos, hogy az ikrek a folyóhoz sétáltak. Az ott élők szerint viszont a meredek, aszfaltozatlan ösvényt akkoriban jég borította, ami még nappal is veszélyes terepnek bizonyult. A rendőrség szerint semmi sem utal arra, hogy Eliza vagy Henrietta elhagyta volna a közvetlen környéket. A kutatás folytatódik, továbbra is a Dee folyóra összpontosítva, és a következő napokban további speciális egység bevonását tervezik.

Továbbra is rendkívül aggódunk Eliza és Henrietta miatt, mivel a keresés a lassan második hetébe lép

– árulta el David Howieson felügyelő.

A felügyelő elmondta: rendőrhajókat telepítettek a vízre, míg a tisztek a Wellington Bridge és a South Harbour közötti folyóparton végeznek megfigyeléseket. Mindeközben a kutatócsoportok a partot is vizsgálják, egészen az Aberdeen kikötőtől a Duthie Park felé. Házról-házra járnak, hogy hátha valaki látott valamit, ami előrelendíthetné a nyomozást, illetve a környező összes biztonsági kamera felvételeit átvizsgálják.