„Nagyon furcsa volt a viselkedésük" – A Skóciában eltűnt magyar ikerpár az albérletüket is felmondták

Egyre bonyolódik a Skóciában eltűnt ikrek ügye. A magyar ikerpár, Huszti Eliza és Huszti Henrietta, január 7-én esti sétára indult. Utoljára az aberdeeni Victoria-hídon sétáltak át, majd letértek egy ösvényre a Dee folyóhoz. A 32 éves lányokat a biztonsági kamera is rögzítette. A helyiek szerint nem sokkal ezután, hangos sikolyok hallatszottak a folyó közeléből. Most a rendőrség újabb bizonyítékra bukkant.

Az eltűnt ikrekért rengetegen aggódnak Fotó: Police Scotland North East

A skót rendőrség már két hete mindent tűvé tesz az eltűnt magyar ikrekért. Ám hiába minden erőfeszítés, a lányok nem kerültek elő. A hatóság egy új közleményt is kiadott, amely elég vészjóslóan hangzik. Szerintük a két nő a folyóba eshetett, a körülmények azonban még nem tisztázódtak. Kérdés továbbra is, hogy baleset történt, vagy önszántukból mentek be a vízbe.

Rendszeres kapcsolatban állunk Eliza és Henrietta magyarországi családjával, és továbbra is támogatjuk őket. Aggodalmukban a skót emberek is osztoznak.

– tudatta a rendőrség.

Az ikrek ezen az útvonalon haladtak Fotó: Police Scotland North East

Továbbra is nyomoznak az eltűnt ikrek ügyében

A rendőrök továbbra is nyomoznak, de elmondták, hogy semmi jel nem utal arra, hogy harmadik fél is érintett lenne, vagy hogy bűncselekmény történt volna. Ennyi idő elteltével pedig új nyomra is bukkantak. Kiderült, hogy az ikrek költözni terveztek.

Annyit tudunk, hogy nagyon furcsa volt a nővérek viselkedése azon a reggelen. Nem igazán értjük, hogy miért hagyták el az otthonukat és miért sétáltak el erre a területre... Az egyik elméletünk az, hogy ismeretlen okból a vízbe mentek, és ezért a keresési tevékenységünk nagy része a folyóra, a folyópartra és magára a kikötőre összpontosul, de nem zárjuk ki azt sem, hogy olyan módon hagyták el ezt a területet, amelyet még nem tudtunk azonosítani.

– tette hozzá Howieson nyomozó.