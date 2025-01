Ez az utolsó remény – megrázó hírt közölt a skót rendőrség az eltűnt magyar ikerpárról

Továbbra is folyik a nyomozás az Aberdeenben eltűnt ikrek ügyében. Huszti Elizát és Henriettát január 7-én, hajnalban látták utoljára. A magyar ikrek ekkor átsétáltak a Victoria-hídon, majd letértek egy ösvényre a Dee folyó mentén. A 32 éves lányok útját a biztonsági kamera is rögzítette. Innen azonban már nem kerültek elő és azóta sincs semmi nyomuk.

Az eltűnt ikreket már a kikötőben is keresik / Fotó: Police Scotland North East

A hatóságok már több mint két hete kutatnak az eltűnt ikrek után. Korábban a keresés a Dee folyóra és annak közvetlen környezetére fókuszált, most azonban a rendőrök kiterjesztették a kutatást: már Aberdeen kikötőjének vizeit is szelik a rendőrségi motorcsónakok. Közben az is kiderült, hogy a két testvér eltűnésük előtt 12 órával is meglátogatta már egyszer a parti sétányt. Nem sokáig időztek a hídon és környékén, mindössze öt percet töltöttek itt és közben senkivel nem találkoztak.

Az Independent szerint innen írhatták utolsó üzenetüket is a főbérlőjüknek. Az SMS-t Henrietta telefonjáról küldték, amiben az állt, hogy nem térnek vissza a lakásba. Miután elküldték az üzenetet, kikapcsolták a telefont, ami azóta is elérhetetlen. A másik testvér, Eliza mobilját a rendőrök az elhagyott lakásban találták meg.

A rendőrség olyan szemtanúkat keres, aki látta aznap az eltűnt ikreket

A skót rendőrség jelentős mennyiségű biztonsági kamera felvételt gyűjtött össze a környékről. A több órányi felvételeket egy tisztekből álló csapat vizsgálja át.

A felvételek vizsgálata még mindig folyamatban van, de azt már sikerült megállapítanunk, hogy Eliza és Henrietta 2025. január 6-án, hétfőn 14:50-kor a Dee folyó melletti ösvényen voltak. Bár a nővérek nem találkoztak a helyszínen senkivel, a környék napközben elég forgalmas, ezért szeretnénk beszélni bárkivel, aki látta őket aznap

– tudatta David Howieson felügyelő, majd hozzátette: ha bárki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt ikrekről, azonnal vegye fel velük a kapcsolatot. Ez egy fontos remény arra nézve, hogy kiderüljön, mi történt a nővérekkel.

Howieson újra kiemelte, hogy továbbra is kapcsolatban állnak a lányok családjával és támogatják őket ebben a nehéz időszakban.

Átfogó vizsgálatok folynak, és ismét hangsúlyozom, semmi sem utal gyanús körülményre vagy bűncselekményre.

– zárta gondolatait a rendőr.