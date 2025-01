Újabb megdöbbentő részletek a Skóciában eltűnt ikrek ügyében

Január 7 -e óta semmi hír a héten a legtöbb figyelmet kapó magyar ikerpárról. Az eltűnt ikreket továbbra is keresi a skót rendőrség. Eliza és Henrietta január 7 -én egy esti sétára indultak, majd nyomtalanul eltűntek. Utoljára az aberdeeni Victoria-hídon látták őket, ahogy letérnek egy ösvényre a Dee folyóhoz. A 32 éves lányok útját több biztonsági kamera is rögzítette. A helyiek elmondása szerint ezután nem sokkal, hangos sikolyok hallatszottak a folyó közeléből. Most pedig a rendőrség újabb bizonyítékra bukkant.

Az eltűnt ikrek ezen az útvonalon haladtak Fotó: Police Scotland North East

Ez az eset a Heves megyei Tarnabodon történt. Egy tragikus baleset következtében egy 11 éves kisfiú az életét vesztette, amikor menet közben kizuhant egy traktorból. A szülők a tragédia óta összeomlottak a fájdalomtól, és a család rokonai is attól tartanak, hogy nem tudnak majd megbirkózni fiuk elvesztésével.

Az apjának, anyjának a szeme fénye volt. És az egész családnak is. Mérhetetlenül aranyos, áldott jó gyermek volt Bubukám. Nem tudta, mi a rosszaság, soha nem kellett még csak rászólni sem

- mondta sírva az egyik rokon a lapunknak.

Jancsika egy tragikus traktorbalesetben vesztette el az életét, szülei azóta összeomlottak. Fotó: Illusztráció/Thinkstock

A héten egy különleges bolygóegyüttállás tartotta izgalomban az asztrológia rajongóit, hiszen az egész hónapot meghatározhatja majd a Vénusz és a Szaturnusz. Az együttállás, miszerint a két bolygó közelít egymáshoz, négy csillagjegy életébe hozhat hatalmas fordulatokat. Egy zalaegerszegi asztrológus szerint nehéz próbatételek is jönnek majd, de ezek akár hatalmas lehetőségeket is rejthetnek.

A zalaegerszegi asztrológus azt állítja hogy négy horoszkóp előtt fontos időszakot állhat Fotó: © Bors / Shutterstock

Egy nagyon kedvezőtlen időszak indult a napokban. Ha úgy érzed, hogy sokszor levert és fáradt vagy mostanában, nem kell aggódnod. A napokban bekövetkezendő anticiklon ugyanis nemcsak a hőmérsékletre, hanem a hangulatunkra is hatással lehet. És emellé, még a napok óta tartó mínuszok, valamint a fagyos időjárás is próbára teszi még a türelmünket. Sajnos a meteorológusok szerint a helyzet egyelőre nem fog javulni.

A télies időjárás vajon még sokáig velünk marad? Fotó: Köpönyeg.hu

Újabb fejlemények történtek a magyar lányok ügyében. A skót rendőrség szerint a lányok ugyanis éppen egy lakásra gyűjtöttek, ami azt jelenti, hogy nem voltak anyagi gondjaik. Továbbá hozzátették, hogy eddig semmi sem utalt arra, hogy bajban lettek volna. A nyomozás során kiderült azonban, hogy a lányok az eltűnésük előtt egy nappal, hátizsákokkal már bejárták azt az érintett szakaszt, ahol most folyik a keresésük. A felvételeken látszik, hogy a hátizsákok súlyosak, azaz teli pakolták azokat. De hogy mivel pakolták meg a táskákat, azt nem tudni.