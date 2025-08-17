Schmuck Andor kalandos házasságai, mindkét feleségének a megismerkedésük után két héten belül megkérte a kezét

Az egykori politikust pénteken kísérték utolsó útjára a Fiumei úti sírkertben, több százan kísérték utolsó útjára. A gyászoló tömegben ott volt Schmuck Andor második felesége, Eszter, aki annyira összeomlott, annyira zokogott, hogy ketten támogatták be a ravatalozóba. De többen látni vélték első aráját, Krisztinát is, akinek a neve a búcsúbeszédben is elhangzott. A Tisztelet Társaságának elnökének titokzatos menyasszonya, akiről csak Schmuck Andor halála után hallottunk először, Kinga az elhunyt testvérei mellett ült.

Schmuck Andor menyasszonya, Kinga megrendülten állt a sírnál, ő volt a politikus utolsó szerelme Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Schmuck Andor első feleségét a Vidámparkban vette el

A néhai politikus kétszer nősült, először 2009-ben, majd tíz évvel később. Schmuck Andor mindkét házassága két éven belül válással végződött. Igaz azt is hozzá kell tenni, hogy első nejének 10, második nejének a megismerkedésükhöz képest két héten belül megkérte a kezét. A Tisztelet Társaságának elnöke mindennek szerette megadni a módját, szerette a teátrális jeleneteket, így nem csoda, ha mindkét feleségéhez kapcsolódóan találtunk érdekességeket.

A humoráról híres politikus első esküvője, amit Rus Krisztinával kötött, helyszínéül a Vidámparkot választotta, kibérelte egy részét. A mintegy ezer vendég nagyon jól érezte magát, vidáman dodzsemeztek, az ételek is a helyszínről voltak, így vattacukrot, hot-dogot fogyasztottak. S ha már az esküvő ilyen teátrális volt, Andor a válásnak is megadta a módját. Először is, annyi rózsával várta nejét a bíróság épülete előtt, ahány évet együtt töltöttek. Majd amikor kimondták a válást, küldött egy sms-t a barátjának, aki a szimfonikus zenekarával ott rejtőzött a közelben s ők rázendítettek a Time to Say Goodbye című dalra.

Schmuck Andor felesége, a második, Eszter egy rossz hajfestés után kopasz lett, így férje is kopaszra vágatta haját (Fotó: Facebook)

Eszterrel kopaszra borotválták a fejüket

Második feleségét a megismerkedésüktől számított hat hónapon belül feleségül vette. A gyönyörű Eszterrel minden bolondozásban benne voltak. Történt egyszer, hogy az ifjú feleség haját leégette a fodrász, ezért megkérte Andort, vágja le rövidre.

– A balszerencsés nap eleje úgy kezdődött, hogy Eszter haját leégette a fodrász. Miután hazajött, úgy döntött, nem nézi az eredményt, inkább rövidebbre vágatja. Nem akart vállig érőt, az neki nem tetszett, így azt kérte tőlem, vágjam le neki nagyon rövidre. Nos, neki is láttam, a hajának, de nem figyeltem, hogy milyen méretre van állítva a hajvágógép – mesélte akkor a politikus a Borsnak.