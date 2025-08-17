„Mi lesz vele, ha én már nem leszek?” – súlyosan sérült gyermekkel élő anyukák szólaltak meg a gondozás terheiről

Az egyik kislány súlyos epilepsziával él, a rohamok kiszámíthatatlansága állandó éberséget követel. A másik extrém hipotóniás (izomtónus-csökkenés), önálló mozgásra képtelen, minden alapvető szükségletében másokra van utalva. Mindkettejük számára a mindennapok megélése csak a folyamatos, teljes körű gondozás révén lehetséges.

Otthonba adnád súlyosan sérült gyermekedet? Két anyuka kimondja a véleményét a gondozás nehézségeiről! (Fotó: Pexels, illusztráció)

Elszigetelődés és a gondozás dilemmája

A szülők életében az elszigetelődés nem választás, hanem következmény. A napok gyakran a négy fal között telnek, sokszor baráti kapcsolatok hiányában, a társasági élet beszűkül. A gondozás folyamatos fizikai terhelése mellé társul a lelki teher: a bizonytalanság, hogy a gyermek sorsa mi lesz akkor, amikor ők már nem tudnak róla gondoskodni.

Bori súlyosan hipotón és sérült kislány, akinek édesanyja, Laky Barbara lapunknak beszélt a sérült gyermeke gondozásáról.

Mi lesz akkor ha mi már nem leszünk, vagy fizikailag nem leszünk képesek ellátni sérült gyermekünket?

- teszi fel a kérdést Barbara a súlyosan sérült, hipotón Bori anyukája.

Már ebben a korban is, fizikailag egyre nehezebb a gondozás, hiszen Bori 35 kilós és magasabb nálam, nem tudom könnyen felemelni. Az apukája ezt könnyebben megoldja. Legutóbb, amikor Bori térdsérülést szenvedett, úgy tartotta a lábát, mint egy gólya, én pedig cipeltem őt a lakásban. Minden tiszteletem azoké a szülőké, akik otthon gondozzák gyermekeiket, ez egy nagy feladat. Egy 160 centis gyereket, aki megijed és ellenáll, elképzelhetetlen átvinni a lakáson, ajtókon keresztül. Borival szerencsére nincs nagyobb gond, ő a lakásban fenekén csúszva közlekedik, néha feláll vagy sétál egyedül is. Más anyukáknál azonban sokkal nehezebb a helyzet, vannak, akik fekvő betegeket emelgetnek. Nagy segítség, hogy Bori segítő iskolába jár, de a nyár nagyon nehéz. Az életem teljesen alá van rendelve a gondozásnak. A férjem szerencsére sokszor besegít, de javarészt én gondoskodom róla. Most angolt tanítok, azonban néha hiányzik a korábbi logisztikai munkám. Ha választhattam volna, biztosan abban maradtam volna, de három gyerek mellett kivitelezhetetlen. Egy időben nagyon depressziós voltam, emiatt

– meséli Laky Barbara, aki korábban dolgozott a professzionális üzleti világban, és két diplomával rendelkezik, most azonban otthon ápol.

Nem adnám be a Borit semmi pénzért sehova, azonban bele kell gondolni, mi lesz akkor, ha már nem leszek képes őt ellátni, mert vagy nem leszek, vagy fizikailag képtelen leszek rá. Ezért már utánajártam, hogy ne 10-15 év múlva kelljen kapkodni, hanem legyen egy terv. Az apja mérhetetlenül ellenzi ezt, én azt gondolom, hogy az a felelősségteljes hozzáállás, ha X éves koromban beszoktatom őt valahova, utána még a testvéreivel haza hordjuk, és amikor egyszer majd mi meghalunk, Bori egy megszokott, jól bejáratott helyen lesz. Azonban nagyon óvatosnak kell lenni, Borit nem lehet csak átmenetileg, egy évre elhelyezni; ha egyszer kiszakítjuk a családból, onnan már nincs visszaút. Ez nem olyan, mint amikor szabadságot veszünk ki egy rövid időre, a sérült gyerekekkel nem lehet „pingpongozni”, mert nagyon érzékenyek. Az otthonba szoktatás Borinál legalább másfél-két évig tartó folyamat lenne.

- meséli őszintén Barbara.

Tarjánba beadtam a papírokat, azonban a várólista legalább 15 év, mert csak akkor vesznek fel új gyereket, ha valamelyik gyerek eltávozik. 2016-ban adtam be a kérelmet, kétszer hívtak, de nemet mondtam, így most a lista végén vagyunk. Bármikor hívhatnak, ez attól függ, de nem hiszem hogy oda adnám őt. Igazából ott sem lenne nyugodt a lelkem. Pár anyukával már azon gondolkozunk, hogy létre hozunk egy bentlakásos otthont. Ez még nagyon nagyon gyerek cipőben jár. Csak ötletelünk, augusztus végén fogunk összeülni erről beszélni.

– mondja Barbara, aki létrehozta az Aranyhaj Világa Alapítványt is korábban.