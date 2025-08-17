"Egy elhagyatott kórházban éltem - az embereket mindig megrémíti egy apró részlet"

Kevesen mernének egy éjszakát eltölteni egy elhagyatott kórházban, de úgy tűnik, egyesek saját otthonuknak alakítják ki az üres kórtermeket. Aisha Barratt is ezt az utat választotta, amikor lehetőséget kapott, hogy egy kórházba beköltözzön.

Bár szokatlanul hangzik egy elhagyatott kórházban lakni, a fiatal tartalomgyártó hamar belerázódott. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A TikTokon ismert fiatal nő egy londoni, használaton kívüli kórházban élt úgynevezett ingatlanőrként, vagyis olyan bérlőként, aki üres épületben lakik, miközben annak állapotára vigyáz, cserébe rendkívül alacsony lakbérért.

Aisha szokatlan életkörülményei természetesen nagy figyelmet kaptak az interneten, ahol rendszeresen dokumentálta, milyen érzés a folyosókon sétálni egy olyan épületben, ahol sokszor úgy érezte, mintha ő lenne az utolsó nő a Földön. Bár már nem él az elhagyatott kórházban, három évig lakott a különleges ingatlanban, és rajongói egyszerűen nem tudtak betelni a hátborzongató tartalmaival.

Egy videóban Aisha megmutatta lenyűgözött követőinek, hogy a radiográfus szekrényeket ruhásszekrényként használta, az egyik röntgenszekrényt pedig édességei tárolására.

Olyan sok mindent lehet kezdeni ezekkel a nem hagyományos terekkel. Ez is része a mókának.

- mondta videójában.

Bár elmondta, hogy hiányozni fognak neki a kis furcsaságok kísérteties otthonából, hozzátette, hogy azt biztosan nem fogja sajnálni, hogy szinte ötpercenként port kellett törölnie.

Követői természetesen kíváncsian figyelték Aisha élethelyzetét, bár sokan maguk nem szívesen próbálták volna ki.

Wow, én biztos nem tudnék itt aludni, haha, bátor lány.

- jegyezte meg egyik videója alatt egy néző.

Egyik videójában szokatlan látványt mutatott be, bedeszkázott ajtókat és lezárt folyosókat, így követői fejében több kérdés is felmerült.

Hogy döntöttél úgy, hogy egy elhagyatott kórházban élsz? Mi van, ha betörnek az emberek, hogy felfedezzék? Hogy lehetsz ilyen bátor?

- kérdezték tőle.

Természetesen volt némi megnyugtató érzés is az elhagyatott kórházban a való élet tekintetében, ugyanis Aisha nem egyedül élt ott. Bár volt egy privát szobája, magában az épületben legalább 150-en laktak a program keretein belül.

Van egy épület: egy iroda, egy iskola, egy templom, egy kórház. A tulajdonos valamit kezdeni akar vele, lebontani, kibővíteni, vagy átalakítani, de idő kell a tervek engedélyeztetéséhez. Nem akarod, hogy rendes bérlők legyenek, nem akarsz ott üzletet, ezért költöztetsz be ingatlanőröket. Az őrök tudják, hogy amikor megkapják a felszólítást, menniük kell. Cserébe olcsóbb lakbért kapnak és remek elhelyezkedést.

- magyarázta a programot a tartalomgyártó.