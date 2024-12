Beválik a jóslat? Ugyanazt ígérte 2025-re Nostradamus és Baba Vanga

Mindenki szeretné tudni, mit hoz a jövő. Kiváltképp ilyenkor, az óév búcsúztatása és az új köszöntése környékén vonzódunk erőteljesen a különféle jóslatokhoz. Kétségtelen, hogy mind Nostradamus, mind pedig a vak látó Baba Vanga jövendölései igen ködösek, többféleképp értelmezhetők, ugyanakkor az ezeket elemző szakértők arra a következtetésre jutottak: 2025-re mindketten gyanúsan hasonló dolgokat ígérnek, főképp Európára nézve. Baba Vangát egyébként nem véletlenül emlegetik balkáni Nostradamusként: a reneszánsz mesterhez hasonlatosan az ő jóslatainak is valóra vált már egy jó része.

Ugyanazt látta Baba Vanga és Nostradamus?

Mit látott a két jós? Sajnos semmi jót: mindkettejük jövendölése arról szól, hogy Európában káosz uralkodik el 2025-ben. Nostradamus arról írt, hogy nagy hatalmak csapnak össze, és Európa országai egy kegyetlen háborúban vesznek részt, emellett egy új világrend felemelkedéséről is szót ejt. Anglia például külső és belső ellenségekkel küzd majd meg, míg Európában a "múlt nagy pestise" pusztít majd.

Az 1996-ban elhunyt balkáni jövendőmondó hasonló dolgokat látott, és ez teszi mindkettejük jóslatát annyira nyomasztóvá: az összecsengések. Baba Vanga 2025 kapcsán arról beszélt, hogy Európa népessége hatalmas veszéllyel néz farkasszemet. Ő is egy közel végzetes természeti katasztrófát vagy betegséget jósolt, emellett a III. világháborúra is felhívta a figyelmet, melyet Oroszország nem csak túlél, de világot uraló hatalomként kerül ki belőle – írja a The Sun.