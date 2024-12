Számmisztika: születésed ideje felfedi, így alakul az életed 2025-ben

A számmisztika szerint az emberi élet kilencrészes ciklusokban fejlődik, melyek során minden év az adott fejlődési szakasz egy újabb állomása. Szeretnéd megtudni, mikor hol tartottál vagy fogsz tartani a fejlődés útján? Mit tartogat a jövő?

Mit súg meg számodra a számmisztika? / Fotó: Pexels

A számítás nagyon egyszerű: a születési hónap és a születési nap számának összegéhez ezúttal a keresett év számának számjegyeit kell egyesével hozzáadni, majd az összeadást addig folytatni, míg egyjegyű számot nem kapsz. Aki tehát mondjuk 02. 25-én született, és a 2021. évére kíváncsi, annak az alábbi számítást kell elvégeznie: 0 + 2 + 2+ 5 + 2 + 0 + 2 + 1 = 14 = 1 + 4 = 5. A 2021-es esztendőben tehát az illető az 1-es személyes évében jár - írja a Fanny magazin. Ugyanígy megtudhatod azt is, mit tartogat a jövő, például a 2025-ös év!

Ezt árulja el a számmisztika

1-es személyes év: az újrakezdés éve

Minden, amit most teszel, kihat a következő kilenc esztendőre. Bíznod kell saját magadban, az erődben, az alkotóképességedben. Mindenképpen minőségi változás várható az előző kilenc évhez képest. A most induló vállalkozás, párkapcsolat, az ekkor kötött házasság tartósnak ígérkezik. Ám nem kell feltétlenül új munkahelyre menni, vagy új szerelmet keresni, a meglévőben is történhet megújulás! A szakmában érdemes új ötleteket előszedni, melyek nyomán szinte természetes az előrelépés a ranglétrán. A párkapcsolatban pedig, ha nem egy új szerelmet, akkor a régi minőségi változását hozza el ez az év.

2-es személyes év: a tervezés esztendeje

Ez az időszak már nem olyan lendületes, mint az 1-es év volt, de hát az alapozás körültekintést, megfontoltságot igényel, mert ezen múlik a későbbi siker! Az anyagiak kerülnek előtérbe, a gyűjtés, a gyarapodás, a biztonsági tartalékok megteremtése a cél, hogy legyen miből kivitelezni a nagy terveket. Sok akadályba ütközhetsz, amelyek azért kerülnek az utadba, hogy a megoldásuk közben megerősödjön az akaratod, letisztulhassanak a vágyaid, ráébredhess a saját korlátaira, hiányosságaira, és mielőbb pótolhasd azokat. A tervezgetés időszakában új kapcsolatokat köthetsz, olyan emberek bukkannak fel az életedben, akik idővel megbízható szövetségeseivé válnak.