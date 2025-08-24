Jobb, ha kerülsz: forgalomkorlátozás az M3-ason Hatvannál

Karambolozott egy személyautó és egy kistehergépkocsi az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Hatvan közelében, a 21-es főút felhajtójánál - írja a katasztrófavédelem. A balesetnél a hatvani hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az érintett sztrádaszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.