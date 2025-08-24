Jobb, ha kerülsz: forgalomkorlátozás az M3-ason Hatvannál

Karambolozott egy személyautó és egy kistehergépkocsi az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Hatvan közelében, a 21-es főút felhajtójánál - írja a katasztrófavédelem. A balesetnél a hatvani hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az érintett sztrádaszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.