Jobb, ha kerülsz: forgalomkorlátozás az M3-ason Hatvannál

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 24. 17:50
Rohantak a tűzoltók.

Karambolozott egy személyautó és egy kistehergépkocsi az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Hatvan közelében, a 21-es főút felhajtójánál - írja a katasztrófavédelem. A balesetnél a hatvani hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az érintett sztrádaszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.

