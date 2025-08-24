Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Bertalan névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Varga Barnabás után újabb focistát vinnének el, itt a Fradi reakciója

Ferencváros
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 24. 18:25
Varga BarnabásCebrail Makreckis
Állítólag Törökországból érkezett ajánlat a csapat egyik legjobbjáért. Augusztusban még változhat a Fradi kerete, Varga Barnabásék azonban egyelőre a BL-visszavágóra készülnek.

Miközben a klub gőzerővel készül a Bajnokok Ligája selejtezőjének visszavágójára, komoly változások lehetnek a Ferencváros keretében. Arról már többször is írtunk, hogy Varga Barnabást akár el is adhatja a csapat. A Fradi egyik legjobbját Olaszországból és Szaúd-Arábiából keresik, miközben a klub csatárt vásárolna - elképzelhető, hogy Varga helyére. Nem csak ő lehet az egyetlen távozó a nyár végén, Cebrail Makreckis iránt Törökországból érdeklődnek.

makreckis varga barnabás
Varga Barnabás mellett Makreckis is alapember a Fradiban Fotó: Tumbász Hédi

Makreckisről egy Twitter-újságíró dobta be a pletykát, hogy a török élvonal tavalyi ezüstérmese, a Fenerbahce figyelt fel rá és 2 millió eurót szánna a leigazolására - írja a klub ügyeiben bennfentes ulloi129.hu internetes portál. Igaz, a lap szerint a Fener érdeklődése a Fradiig nem jutott el.

Makreckis Varga Barnabás gólja előtt főszerepet kapott

A Ferencváros szerdán kétgólos hátrányban kezd Bakuban a Qarabag ellen. A hazai, 3-1-re elveszített találkozón Varga szerezte a Fradi gólját, Cebrail Makreckis tökéletes beadását vette át, majd bombázta a kapuba.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu