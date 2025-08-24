Varga Barnabás után újabb focistát vinnének el, itt a Fradi reakciója

Miközben a klub gőzerővel készül a Bajnokok Ligája selejtezőjének visszavágójára, komoly változások lehetnek a Ferencváros keretében. Arról már többször is írtunk, hogy Varga Barnabást akár el is adhatja a csapat. A Fradi egyik legjobbját Olaszországból és Szaúd-Arábiából keresik, miközben a klub csatárt vásárolna - elképzelhető, hogy Varga helyére. Nem csak ő lehet az egyetlen távozó a nyár végén, Cebrail Makreckis iránt Törökországból érdeklődnek.

Varga Barnabás mellett Makreckis is alapember a Fradiban Fotó: Tumbász Hédi

Makreckisről egy Twitter-újságíró dobta be a pletykát, hogy a török élvonal tavalyi ezüstérmese, a Fenerbahce figyelt fel rá és 2 millió eurót szánna a leigazolására - írja a klub ügyeiben bennfentes ulloi129.hu internetes portál. Igaz, a lap szerint a Fener érdeklődése a Fradiig nem jutott el.

🚨ÖZEL I Fenerbahçe, Ferencvaros'tan gurbetçi oyuncu Cebrail Makreckis'i izliyor!



Cebrail, sağ bek sağ kanat ve sağ kanat bek pozisyonlarında oynayabiliyor.



Fenerbahçe'nin bütçesi 2 milyon euro civarında! — Barış Kalkan (@bariskaIkan) August 23, 2025

Makreckis Varga Barnabás gólja előtt főszerepet kapott

A Ferencváros szerdán kétgólos hátrányban kezd Bakuban a Qarabag ellen. A hazai, 3-1-re elveszített találkozón Varga szerezte a Fradi gólját, Cebrail Makreckis tökéletes beadását vette át, majd bombázta a kapuba.