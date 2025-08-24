Varga Barnabás után újabb focistát vinnének el, itt a Fradi reakciója

Miközben a klub gőzerővel készül a Bajnokok Ligája selejtezőjének visszavágójára, komoly változások lehetnek a Ferencváros keretében. Arról már többször is írtunk, hogy Varga Barnabást akár el is adhatja a csapat. A Fradi egyik legjobbját Olaszországból és Szaúd-Arábiából keresik, miközben a klub csatárt vásárolna - elképzelhető, hogy Varga helyére. Nem csak ő lehet az egyetlen távozó a nyár végén, Cebrail Makreckis iránt Törökországból érdeklődnek.
Makreckisről egy Twitter-újságíró dobta be a pletykát, hogy a török élvonal tavalyi ezüstérmese, a Fenerbahce figyelt fel rá és 2 millió eurót szánna a leigazolására - írja a klub ügyeiben bennfentes ulloi129.hu internetes portál. Igaz, a lap szerint a Fener érdeklődése a Fradiig nem jutott el.
A Ferencváros szerdán kétgólos hátrányban kezd Bakuban a Qarabag ellen. A hazai, 3-1-re elveszített találkozón Varga szerezte a Fradi gólját, Cebrail Makreckis tökéletes beadását vette át, majd bombázta a kapuba.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.