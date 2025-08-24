Tűz ütött ki Angyalföldön – 500 négyzetméteren lángoltak a talpfák

A 13. és a 4. kerület határán, a Balzsam utca Újpalotai úthoz közel eső szakaszán füstöt észleltek a lakók. Ők hívták a tűzoltókat, délután 3 óra előtt 10 perccel, hogy az angyalföldi vasútállomás közelében füstöl valami.
A tűzoltók kiérkezésekor 500 négyzetméteres területen vasúti talpfák lángoltak sűrű fekete füsttel. A meggyulladt kátrányos faanyag még négy óra után is izzott. Az érintett terület közel esik Angyalföld vasútállomáshoz, ráadásul A helyszínre a fővárosi tűzoltók vonultak ki.
Négy órára hét darab vízsugárral megakadályozták a lángok terjedését, a végleges oltás folyamatban van. Jelenleg a tűz keletkezési körülményeit vizsgálják. A tűzvizsgálat egy hosszabb folyamat, eredményeket csak később fogunk tudni közölni.
– nyilatkozta lapunknak Kiss Ádám, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivő-helyettese.
A tűzeset miatt a Katasztrófavédelem leállította a vasúti közlekedést, emiatt a Z72-es vonatok csak Esztergom – Solymár, az S76-os vonatok csak Pilisvörösvár – Solymár között közlekednek. Újpest-városkapu és a Nyugati pályaudvar között az M3-as metróval lehet utazni.
A tűzoltás és a tűzvizsgálati eljárás jelenleg is zajlik, újabb információk megérkezése esetén cikkünket frissítjük.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.