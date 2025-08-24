Tűz ütött ki Angyalföldön – 500 négyzetméteren lángoltak a talpfák

A 13. és a 4. kerület határán, a Balzsam utca Újpalotai úthoz közel eső szakaszán füstöt észleltek a lakók. Ők hívták a tűzoltókat, délután 3 óra előtt 10 perccel, hogy az angyalföldi vasútállomás közelében füstöl valami.

Tűz az angyalföldi vasútállomásnál, talpfák égtek. Fotó: Bors

A tűzoltók kiérkezésekor 500 négyzetméteres területen vasúti talpfák lángoltak sűrű fekete füsttel. A meggyulladt kátrányos faanyag még négy óra után is izzott. Az érintett terület közel esik Angyalföld vasútállomáshoz, ráadásul A helyszínre a fővárosi tűzoltók vonultak ki.

Négy órára hét darab vízsugárral megakadályozták a lángok terjedését, a végleges oltás folyamatban van. Jelenleg a tűz keletkezési körülményeit vizsgálják. A tűzvizsgálat egy hosszabb folyamat, eredményeket csak később fogunk tudni közölni.

– nyilatkozta lapunknak Kiss Ádám, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivő-helyettese.

A tűzeset miatt a Katasztrófavédelem leállította a vasúti közlekedést, emiatt a Z72-es vonatok csak Esztergom – Solymár, az S76-os vonatok csak Pilisvörösvár – Solymár között közlekednek. Újpest-városkapu és a Nyugati pályaudvar között az M3-as metróval lehet utazni.