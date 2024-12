Rossz hírünk van: ezek a csillagjegyek lesznek 2025 elejének nagy vesztesei

2025 a Vénusz éve lesz: a pénz, a szerelem és a kis szerencse uralkodó planétája pedig kétségtelenül könnyebb esztendőt ígér, mint az idei, sajnos azonban jövőre is lesznek olyanok, akiknek nem feltétlenül jön össze minden, sőt, akár kifejezetten pechesnek, szerencsétlennek érezhetik majd magukat. Most eláruljuk, mely csillagjegyeket szorongatja meg az univerzum 2025 elején a leginkább, illetve azt is, mit tehetnek, hogy kivédjék a negatív hatásokat.

Vajon a te csillagjegyed is 2025 januárjának nagy vesztesei közé tartozik majd? kiderül... Fotó: Pexels

Peches csillagjegyek, akikkel alaposan kibabrál majd 2025 januárja

Ikrek

Igencsak nehéz hónap vár 2025 januárjában az egyébként vidám és életteli ikrekre. A retrográd Merkúr utóhatása ugyanis komolyan megnehezíti számukra a kommunikációt. Pedig normális esetben épp ez az erősségük, most azonban sok megnyilvánulás szül majd félreértést, ami a magánéletükre és a szakmai életükre is kihatással lesz. Ez komoly stresszfaktor lesz 2025 elején, így a befelé fordulás és a meditáció lehet a kulcs a szerencsétlen helyzetek elkerüléséhez.

Kos

A csillagállások anyagi nehézségeket hozhatnak már a december 30-án érkező újholddal. Noha januárban minden csillagjegynek tudatosan a céljaira kellene fókuszálni, a tüzes Kos ehhez túl spontán, ami frusztrációt szül. Az a fajta hevesség és hirtelenség, ami e jegy szülötteit jellemzi, és ami sok esetben kifejezetten segíti is őket, 2025 januárjában sajnos kifejezetten ellenük dolgozik majd, így legfőbb feladatuk a jövő év elején megőrizni a hidegvérüket, és nem elhamarkodott döntéseket hozniuk!