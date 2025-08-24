Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Ez hihetetlen: Újabb tűz Budapesten!

tűz
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 24. 17:54
Budapestláng
A tűzoltók nagy erőkkel oltották a lángokat.

Száraz aljnövényzet és szemét kapott lángra a vasúti töltés oldalában, Budapest XIV. kerületében, a Francia út és a Hajtsár út közelében - írja a katasztrófavédelem. Mintegy száz méter hosszan égett a tűz, amelyhez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották. A raj megakadályozta a lángok továbbterjedését, majd eloltotta a tüzet.

 

